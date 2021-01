En pleine mer, Corto Maltese dresse la table

Né d’une conversation de table entre Hugo Pratt et Michel Pierre, ce livre de cuisine réunit, en autant de chapitres correspondant aux zones géographiques traversées par Corto Maltese, les recettes que le marin pourrait avoir essayées, voire cuisinées à bord de son bateau.

Du Pacifique à l’Afrique ou aux Caraïbes, en passant par son enfance cordouane, on aura là un avant-goût de cuisines variées, d’épices, de poissons et de viandes à marier avec sagesse et imagination aux vins, bières et alcools de tous les coins du monde, choisis grâce aux conseils d’un sommelier professionnel.

Recettes originales, mais aussi pratiques, faciles et vite prêtes, pensées pour être préparées à bord, même en pleine navigation...

Hugo Pratt

Hugo Pratt (1927-1995) est considéré unanimement comme l’un des maîtres de la bande dessinée, qu’il préférait surnommer «littérature dessinée». Son œuvre, exposée dans les plus grands musées et festi- vals, a inspiré auteurs et artistes du monde entier, tels que Tim Burton, Frank Miller, Woody Allen, Umberto Ecco ou Paolo Conte.

Michel Pierre

Né en Bretagne en 1946, Michel Pierre a étudié et enseigné l’histoire avant de prendre des responsabilités culturelles pour le ministère des Affaires étrangères. Collaborateur d’Hugo Pratt sur plusieurs ouvrages autours de son œuvre, il vit aujourd’hui à Bordeaux, où il est à l’origine de l’exposition Hugo Pratt - Lignes D’Horizon.

[à paraître, 28/04] Cuisiner à bord avec Corto – Hugo Pratt, Michel Pierre – Casterman – 9782203223455 – 25 €