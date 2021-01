Spinoza, une vie : la biographie la plus complète, édition révisée de Steven Nadler

Si l'on s'accorde aujourd'hui à voir en Baruch Spinoza l'un des philosophes les plus importants de tous les temps, on ne saurait oublier qu'il fut de son vivant l'un des penseurs les plus révolutionnaires et les plus controversés. Né dans une famille de négociants juifs portugais installée à Amsterdam, Spinoza fut banni, jeune homme, de la communauté séfarade, semble-t-il pour ses opinions jugées hérétiques. Il consacra alors sa vie à la recherche de la vérité, du bien-être moral et de la liberté.

Il s'efforça également de définir sa conception de la « vraie religion » et sa vision d'un Etat laïque et tolérant. Avec cet ouvrage colossal (608 pages ! ), fruit d'une étude scrupuleuse des archives et des travaux les plus récents, Steven Nadler, professeur à l'université du Wisconsin (Madison) nous donne la première grande biographie de Spinoza.

« Quelle somme ! », s’exclama André Comte-Sponville. « Cette Vie de Spinoza est sans doute la meilleure biographie qu’on puisse lire sur l’auteur de l’Éthique, la plus sérieuse, la plus fiable, la plus riche, la plus précise. Elle ne remplace évidemment pas la lecture des œuvres du philosophe ; mais elle l’éclaire et la rend, à bien des égards, encore plus émouvante. Mieux on connaît son époque et sa vie, mieux la singularité de Spinoza ressort.

Lui non plus n’était pas “un empire dans un empire”, c’est-à-dire une exception absolue : il n’était, comme n’importe qui et comme il le disait lui-même, “qu’une partie de la nature” et de la société où il vivait. Mais il n’en était pas moins exceptionnel, par le génie, par l’audace intellectuelle, et c’est ce que le travail monumental de Steven Nadler, en le situant dans son milieu et dans son temps, nous rend plus intelligible.

C’est une plongée, étourdissante d’érudition, dans ce qu’on appelle le “Siècle d’or des Pays-Bas” (Spinoza est le contemporain de Rembrandt, de Vermeer, de Huygens...), dans la communauté juive d’Amsterdam, dans les conflits politiques et religieux du XVIIesiècle, enfin dans l’aventure — à la fois héroïque et prudente — d’une vie de philosophe, ou plutôt de l’un d’entre eux, qui fut peut-être le plus grand de tous. »

En voici un extrait, inédit :

Steven Nadler est professeur de philosophie à l’Université du Wisconsin à Madison. Spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle, ses recherches se sont particulièrement concentrées sur Spinoza (1632-1677) auquel il a consacré de nombreux travaux pionniers, dont la présente biographie.

Il est également l’auteur d’Un livre forgé en enfer (H&O, 2018), d’une bande dessinée (illustrée par Ben Nadler) sur l’histoire de la philosophie moderne intitulée Hérétiques ! (H&O, 2019) et d’un portrait de Descartes, Le philosophe, le prêtre et le peintre (Alma, 2015).

[à paraître 15/01] Spinoza — Steven Nadler — H&O — 9782845473799 – 24,50 €