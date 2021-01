Découvrir le tout premier livre illustré en anglais, imprimé en 1481

William Caston, marchand et diplomate, a découvert l’imprimerie en 1476 : il apprit le métier à Cologne et connut le succès avec son ouvrage Recuyell des Historyes of Troye, des récits adaptés de l’Iliade. Il fut également le premier imprimeur de Chaucer, avec les Canterbury Tales, et se dévoua, toute sa vie, à la chose imprimée. Or, ses traductions notoirement inexactes participèrent à la démocratisation de l’anglais à la cour…