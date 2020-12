Lire ou ne pas lire les articles publiés : Facebook aura une réponse

Que la course à l’Intelligence artificielle soit le modèle du XXIe siècle n’étonne personne. D’ailleurs, nul doute que les ingénieurs qui travaillent au perfectionnement de ces machines n’ont pas fini d’explorer les options du calcul à très haut niveau. Mais quid de TLDR à l’heure où l’information est chahutée par des hordes d’infox plus nuisibles les unes que les autres.

TLDR, élémentaire

Derrière ces quatre consonnes se cacherait une réalité simple : Too Long Didn’t Read, une pratique bien en vigueur sur la toile. « Trop long, je n’ai pas lu. » Ou comment s’arrêter au titre pour considérer que l’on a compris tout ce que l’article peut raconter. Facebook entend donc proposer une solution d’assistance vocale : une voix de synthèse qui produirait un résumé des parutions, tout en les lisant. Le tout en quelques bullet points, évidemment.

Les motivations profondes sont toujours économiques chez Facebook, aucune hésitation : pourtant cette option, à garder au conditionnel, servirait à lutter contre la désinformation à grande échelle. En effet, durant l’élection américaine de 2020, ou lors de la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter, Facebook a été de nouveau accusé de servir à la propagation de fausses infos. Et dans le même temps, les attaques en justice se multiplient pour dénoncer la position dominante du réseau.

TLDR a été présenté, avec d’autres innovations à venir, lors d’une réunion de fin d’année. Et ce recours à l’IA ne représente qu’une parcelle des champs à explorer pour Facebook : dans les tuyaux, on trouverait un capteur neuronal pour détecter les pensées et les traduire en actions, de même qu’un réseau de Réalité virtuelle baptisé Horizon, détaille Buzzfeed.

Pour le CTO (responsable technologique) de Facebook Mike Schroepfer, TLDR, l’avenir de cette solution est évident. Et si depuis l’annonce, la firme n’a fait aucun commentaire, c’est pour mieux laisser aller les spéculations.

Les médias pris à la gorge

Évidemment, pour un journal en ligne, le trafic issu des réseaux sociaux représente une certaine manne — dans le cas de ActuaLitté, près de 12 % de notre trafic est généré par Facebook, Twitter et Linkedin (dans cet ordre). Et évidemment, avec le trafic viennent la publicité et la monétisation immédiate de tout article publié. Imaginer qu’une IA résume un article implique donc que les utilisateurs auraient une idée générale de son contenu, sans plus participer à l’économie des médias.

Le volet économique inquiète donc, autant que l’aspect légal s’opposerait à une telle démarche — si un article de presse ne se range pas au même niveau qu’une œuvre de l’esprit dans le sens d’un livre, les règles du droit d’auteur s’appliquent tout de même. Le droit moral, comme le droit patrimonial.

Ainsi, l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle indique que « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » sont couvertes par la loi sur le droit d’auteur. Toute modification devrait impliquer l’acceptation du créateur de l’article en question. Les ramifications juridiques qu’engendre d’ailleurs la lecture par voix de synthèse ne manquent pas non plus de donner le tournis.

Mais on sait combien les GAFA virevoltent autour de ces questions juridiques à coups de millions de dollars dépensés. À ce titre, les négociations avec Facebook ou Google actualités démontrent bien que le combat pour le droit d’auteur est loin d’être gagné.

Certes, l’Australie a dernièrement envisagé un projet de loi pour mettre le couteau économique sous la gorge des deux entreprises, assurait l’agence Reuters début décembre. Lequel, dans le cas de Google, ressemblerait à l’accord passé en Europe avec plusieurs médias : une rémunération reversée aux entreprises, suivant différents critères…

Le résumé, business florissant

Évidemment, fournir un résumé lu par une machine laisse perplexe. Pourtant, Google a décidé de fournir des livres audio dans sa boutique Play Books — lesquels audiolivres sont racontés par des voix de synthèse, à partir de leur version ebook. Les libraires apprécient... Le principe est dans l’air depuis des années, à mesure que les technologiques Text-To-Speech se perfectionnent.

Ce mouvement commercial vers la voix qui se développe tant par les podcasts qu’avec les audiobooks pose lui-même certaines questions — à commencer par la relation à l’écrit. Maintenant, l’arrivée d’un outil alliant résumé et voix sur Facebook changerait-elle les choses ? Slate pointait en 2016 une étude affirmant que 70 % des utilisateurs du réseau ne lisaient que les titres des papiers scientifiques avant de les commenter. Sauf qu’il s’agissait d’un canular, et que les utilisateurs se sont fait prendre non seulement la main dans le réseau, mais plus encore, le doigt sur le bouton de partage.

Un examen de conscience personnel permet de se rendre compte que l’on n’a rarement la démarche de lire tout ce qui est proposé sur Facebook et les autres. Un second examen, plus poussé, oblige à reconnaître que l’on a pu, peut-être par inadvertance, poster une réaction sans avoir pris connaissance de l’article diffusé. On se demande donc si l’outil TLDR aurait une réelle incidence sur les chiffres de lecture pour les médias, et par extension sur leurs revenus…

Les livres ne sont pas exempts de ces méthodes : au fil des années, plusieurs applications de lecture ont germé, proposant chacune des outils pour lire plus vite, comprendre plus facilement, apprendre plus rapidement… et disposer de l’essence d’un livre en quelques dizaines de minutes.

Des modèles de résumé d’ouvrages qui sont par la suite commercialisés pour valoriser le travail de celle ou celui qui a lu à votre place — et vous fournit une synthèse n’ayant rien de vocale… Dans le monde du plus vite, tout le temps, cette approche facebookienne n’a finalement rien de très étonnant.

crédit photos : AhmadArdity CC 0 ; geralt CC 0