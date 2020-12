Comment régner au bureau ? Le management selon Kaamelott...

MANGA - Pipimi et Popuko sont deux lycéennes japonaises… mais avec un humour bien à elles et des personnalités de tueuses à gage. Popuko vous sautera au cou avec une batte de baseball à clous et Pipimi vous proposera froidement de rejoindre son gang. Entre l’une et l’autre, en revanche, c’est l’amour fou, à mi-chemin entre être meilleures amies et amantes passionnées. Elles vous kidnappent pour plus de cent gags en 4 cases aussi déjantés qu’improbables. Vous ne serez pas déçus.