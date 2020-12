De Jésus-Christ à Kim Kardashian : influencer le monde

Cet ouvrage a pour vocation de mettre en perspective les bouleversements que vit l’exercice du pouvoir dans le monde d’aujourd’hui. Un monde où le rythme du progrès technique s’est emballé, nous arrachant à nos routines, processus et traditions anciennes, pour nous jeter sur le chemin inconfortable du changement et de l’adaptation permanente.

À la lumière de l’histoire des médias, de leur fonctionnement et de leur rapport aux grands leaders historiques, l’auteur montre comment les médias et leurs contraintes de fonctionnement structurent l’exercice du pouvoir, et comment l’entreprise est en train de devenir le lieu où il s’exerce le plus nettement : sur les consommateurs, sur les collaborateurs, sur les gouvernants.

Laurent Moisson est entrepreneur et dirigeant d’entreprise du secteur NTIC depuis 20 ans. Il a accompagné de nombreuses entreprises dans la définition de leur transformation digitale (Orange, Société Générale, Saint-Gobain, l’Oréal, Microsoft ou de start-ups).

Depuis 2015, il développe le groupe Sphères, un écosystème dédié à l’accélération de la transformation des entreprises, composé du studio de design et d’innovation, d’une agence de communication par l’art et l’influence Splendens-Factory, et du média digital « Les Deviations », sur le développement du leadership et la quête de sens. Il est conférencier, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de plusieurs ouvrages sur la transformation digitale et le leadership.

Voici un extrait exclusif de son ouvrage :

[à paraître 3/02/2021] Laurent Moisson – De Jésus-Christ à Kim Kardashian. Les techniques d'influence qui donnent le pouvoir – Dunod – 9782100819645 – 19,50 €