Dubaï : une ville à découvrir par les livres

L'histoire de Dubaï est marquée par une transformation remarquable d'un petit port de pêche en une métropole mondiale moderne et futuriste. Située sur la côte sud-est de la péninsule arabique, la région de Dubaï était traditionnellement habitée par une communauté de pêcheurs et de commerçants. Au cours du XIXe siècle, la ville est devenue un centre commercial vital, attirant des marchands venant de Perse, d'Inde et d'autres régions.

Le boom pétrolier des années 1960 a été le catalyseur majeur de la transformation de Dubaï. La découverte de pétrole sur le territoire a injecté d'importantes ressources financières, permettant à la ville de financer des projets de développement ambitieux. Cependant, consciente des limites des réserves pétrolières, Dubaï a rapidement diversifié son économie en investissant massivement dans les secteurs du tourisme, du commerce, de la finance et de l'immobilier. Aujourd'hui, le tourisme est devenu pour Dubaï une activité très lucrative qui entraîne la convoitive des pays voisins. Ainsi, en 2022, pas moins de 15 millions de touristes ont défilé dans cette oasis ultramoderne.

Dans les années récentes, Dubaï est devenue emblématique pour sa skyline futuriste, caractérisée par des gratte-ciel audacieux, des îles artificielles, et des projets architecturaux uniques au monde. Le tourisme y est un secteur majeur, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir ses attractions modernes, ses centres commerciaux de luxe, ses plages et ses événements internationaux.

Aujourd'hui, Dubaï se positionne comme un centre mondial du commerce, du tourisme et de la finance, reflétant une histoire de croissance et d'innovation qui a transformé cette ville en un symbole de prospérité et de modernité au Moyen-Orient. C’est à ce titre que le marché immobilier de Dubaï fascine et attire de plus en plus d’investisseurs venus des quatre coins du monde. Incarnant un nouvel Eldraodo cette ville aux allures futuristes fait tout aussi bien le bonheur des amateurs de dépaysement que des touristes toujours à la recherche d’un nouveau Las Vegas.

Dubai Wonder (Editions Assouline, 105 pages, 296 pages)

Si vous êtes amateur de beaux livres et qu’en plus vous avez une attirance toute particulière pour Dubaï, ce livre est fait pour vous. Seul problème peut-être son prix, mais aussi le fait qu’il ne soit disponible qu’en anglais. Mais, c’est surtout un ouvrage qui se regarde, avant même de se lire. En effet, il permet de découvrir les multiples facettes de Dubaï à travers des clichés splendides de la ville, et de toutes ses singularités.

C’est une ville moderne et futuriste qui se dévoile ainsi à travers ce livre, mais aussi la richesse d’un patrimoine passé important, ainsi qu’une culture devenue très cosmopolite. L’architecture unique de la ville est déjà un voyage en soi, avec des réalisations qui constituent à la fois des défis technologiques mais aussi esthétiques.

Mon histoire: 50 souvenirs tirés de cinquante ans de service (250 pages, 2019, 9.48 €)

Avec cet ouvrage, vous entrez dans les entrailles de l’histoire de Dubaï. En effet, cette compilation d'anecdotes et de souvenirs marquants, orchestrée par Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, célèbre ses cinquante ans de dévouement au service des Émirats Arabes Unis. Son parcours a commencé en 1968 lorsqu'il a été nommé Ministre de la Défense.

Les récits contenus dans cet ouvrage retracent l'histoire de la vision qui a propulsé la croissance fulgurante de Dubaï, transformant une ville portuaire dynamique en une métropole incontournable de l'économie mondiale. Ils témoignent de l'évolution des Émirats Arabes Unis, passant d'un simple rêve à une nation prospère où plus de 195 nationalités coexistent pacifiquement.

Ces histoires révèlent également les multiples facettes de Cheikh Mohammed : homme d'État, cavalier, poète et leader. Rédigées pour inspirer et transmettre des enseignements aux jeunes lecteurs, elles célèbrent la dynamique nation en construction et tous ceux qui y ont contribué. Bien que ce récit de vie soit incomplet, comme le souligne Cheikh Mohammed, le livre offre une perspective unique sur un héritage remarquable, contribuant ainsi à préserver cette histoire pour les générations futures.

Des livres pour passer de l'autre côté du miroir

Si vous voulez véritablement traverser le miroir, différentes publications s’offrent à vous pour pénétrer dans le côté obscur des émirats. Cela va de Nos très chers émirs, des journalistes Christian Chesnot et Georges Malbrunot (2016, 299 pages, Michel Lafon, 14.90 €) à Emirats arabes unis à la conquête du monde (2021, Max Milo, 192 pages, 18 €) de Sébastien Boussois, en passant par La face cachée des Emirats arabes unis (2019, Cherche Midi, 18.50 €, 272 pages).

Dans ce dernier ouvrage, au titre assez clair, Michel Taube propose précisément de dépasser l’image très étudiée de carte postale qui nous est présentée par une ville comme Dubaï. A commencer par le fait que cette ville est devenue un paradis fiscal incontournable pour qui veut blanchir de l’argent sans courir trop de risques. Mais, cela n'empêche pas, malgré certaines protestations, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA) d'y organiser son congrès 2024.

Si l’on croit ne pas être dupe de la situation, Michel Taube rappelle les relations d’interdépendance entre les pays producteurs de gaz et de pétrole et l’Europe, et plus particulièrement la France. Pourtant, dans l’Hexagone, il est souvent de bon ton de ne rien dire par rapport aux pétromonarchies du Golf. Les investissements réalisés en France sont souvent une des justifications avancées, et les flux financiers sont effectivement très importants, d’un côté comme de l’autre.

Crédits illustration Pexels CC 0