Devenir formateur en ligne : des livres pour y voir plus clair

Depuis la crise sanitaire, il semble très simple pour n’importe quel formateur, de passer à une activité en ligne. Effectivement, quand on travaille depuis quelque temps dans ce domaine, on a pu se former aux techniques de cours à distance. Cependant, il existe un très grand nombre d’outils que l’on peut mettre en œuvre pour se saisir des opportunités offertes par ce marché.

Créer et vendre une formation en ligne (23 €, 188 pages, Eyrolles, 2020)

Sous-titré « La méthode pour trouver le positionnement, structurer le contenu, obtenir des ventes récurrentes », cet ouvrage de Nathalie Antonio Giraud est une véritable bible pour qui souhaite se lancer dans le marché émergeant mais déjà bien structuré de la formation en ligne. A chaque organisme de formation CPF en ligne, son créneau, sa démarche propre et son contenu à la fois singulier et incisif. Mais pour construire une offre qui soit éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), il vous faudra passer par le respect de toute une série d’impératifs.

Ce livre propose des réponses pratiques à toutes les questions que vous vous posez avant de lancer votre activité. Il sera opportun de passer par quelle plateforme, de proposer vos formations à quel prix, sous quel format…Que votre projet consiste en conférences en ligne ou bien en vidéos, tout est pris en compte. Si vous voulez, par la suite, transmettre vos cours, à vous de choisir le bon former. Au besoin, vous pourrez transformer EPUB en PDF, selon les attentes de votre communauté. L’autrice est à l’origine de Rêv’elle Coaching, une entreprise en ligne de coaching qui connaît un certain succès. Ayant des connaissances en webmarketing et en formation en ligne, elle aide depuis déjà quelque temps les jeunes entrepreneurs à mettre en place leur activité.

S’il est nécessaire avant de se lancer d’avoir une bonne idée de la concurrence, cela ne suffira pas. Il faut réfléchir à votre plus-value, à ce que vous allez pouvoir apporter de plus dans le marché sur lequel vous souhaitez intervenir. Que ce soit en coaching de vie, en entraînement sportif, en formation musicale, en apprentissage de langue, la réussite passera par un croisement entre la singularité, la clarté, l’accessibilité, la visibilité et l’efficacité.

Le grand livre de la formation (49 €, 544 pages, Dunod, 2020)

Michel Barabel (maître de conférences à Paris Est Créteil) et Olivier Meier (professeur à Paris Est Créteil) proposent là un ouvrage de référence pour y voir plus clair sur les conséquences des réformes de la formation professionnelle qui sont intervenues à partir des années 2010 pour permettre aux salariés de devenir, grâce au Compte Personnel de Formation (CPF), pleinement acteurs de leur formation tout au long de leur carrière professionnelle.

La troisième édition de ce livre vient apporter un éclairage important sur le nouveau visage de la formation professionnelle. Les auteurs passent notamment en revue les apports des neurosciences mais aussi des sciences cognitives et des sciences économiques de l’éducation pour améliorer les contenus proposés aux postulants à des formations. Cet ouvrage collectif fait la synthèse sur les métiers de la formation et les perspectives de ce secteur pour les années qui viennent.

Ingénierie de formation (24,22 €, 304 pages, Dunod, 2017)

Voici un véritable guide à destination des professionnels, qu’ils soient formateurs, consultants, ou encore responsables de formations. Cette cinquième édition de l’ouvrage signé Thierry Ardouin fait le tour des nouvelles démarches et des nouveaux outils qui sont à la disposition des formateurs. Afin d’y voir plus clair, il s’agira d’analyser, de concevoir, de réaliser puis d’évaluer les formations proposées.

Pensé comme extrêmement pratique, ce livre rassemble des témoignages d’experts, des fiches pratiques pour construire un plan de formation, mais aussi de nombreux exemples. Quel que soit votre domaine, vous pourrez y trouver des clefs à même de rendre vos formations plus attractives mais aussi plus efficaces et instructives.

Thierry Ardouin est professeur au sein du CIRNEF (Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation) de l’université de Rouen. Il s’occupe également d’un master de sciences de l’éducation et de la formation, avec pour thème « professionnalités et professionnalisation ».

