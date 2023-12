Las Vegas : découvrir la ville du jeu par les livres

Appelée parfois le « Paradis du Jeu », Las Vegas est mondialement connue pour ses casinos, ses hôtels extravagants, ses spectacles de divertissement, et sa vie nocturne animée. La ville est nichée au cœur du comté de Clark, dans le sud de l'État du Nevada, et est entourée de chaînes de montagnes désertiques.

Le « Paradis du Jeu » :

Las Vegas est particulièrement célèbre pour son Strip, une portion de la Las Vegas Boulevard South où se trouvent la plupart des grands complexes hôteliers, casinos, et attractions touristiques. Les hôtels-casinos emblématiques tels que le Bellagio, le Caesars Palace, le Venetian, et le MGM Grand sont des points de repère caractéristiques du Strip. En plus du jeu, Las Vegas offre une variété de spectacles, de concerts, de restaurants de renommée mondiale, et d'autres formes de divertissement.

La ville est également un point de départ pour explorer des attractions naturelles avoisinantes telles que le parc national de Zion et le Grand Canyon. C'est ce que l'on ne peut pas faire lorsqu'on joue par exemple en ligne, à un casino bonus sans depot. On reste en effet alors dans le domaine du virtuel. De son côté, Las Vegas attire des millions de visiteurs chaque année, faisant d'elle l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde.

Une création très récente :

L'histoire de la création de Las Vegas remonte au début du 20e siècle. À l'origine, la région où se trouve aujourd'hui Las Vegas était un point d'eau appelé Las Vegas Springs, qui attirait les voyageurs et les colons dans une région autrement aride du désert du Nevada.

En 1905, la ville a été officiellement fondée lorsque le terrain adjacent aux sources a été vendu aux enchères. La ville a été établie pour fournir des services aux travailleurs du chemin de fer qui construisaient la ligne ferroviaire reliant Los Angeles à Salt Lake City. Le nom "Las Vegas" signifie "Les Prés" en espagnol, faisant référence aux zones verdoyantes qui entouraient les sources.

L'année 1931 a marqué un tournant significatif dans l'histoire de Las Vegas avec la légalisation du jeu par l'État du Nevada. Cela a conduit à l'ouverture du premier casino légal, le Northern Club, en 1931. Dans les années qui ont suivi, d'autres casinos ont suivi, attirant des visiteurs en quête de jeux de hasard.

Un développement économique miraculeux

Le développement du barrage Hoover dans les années 1930 a également contribué à stimuler la croissance de la ville en fournissant de l'électricité bon marché et en attirant de nouveaux résidents.

Cependant, c'est dans les années 1940 et 1950 que Las Vegas a commencé à gagner une renommée nationale et internationale en tant que destination de divertissement et de jeu. L'ouverture du Flamingo Hotel en 1946 par Bugsy Siegel, parmi d'autres, a contribué à transformer Las Vegas en une destination prisée. Les grands hôtels-casinos tels que le Sands, le Sahara, le Tropicana et le Caesars Palace ont suivi, créant le Strip de Las Vegas, l'avenue emblématique qui concentre la plupart des grands complexes hôteliers et casinos de la ville.

Avec l'essor du divertissement, des spectacles, des mariages express, et une attitude libérale envers le jeu, Las Vegas est devenue la capitale mondiale du divertissement et du jeu, attirant des visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, Las Vegas est l'une des destinations touristiques les plus célèbres au monde. Avec près de 650 mille habitants, la célèbre ville américaine est devenue un hub aéroportuaire incontournable du sud des Etats-Unis. On compte pas moins de 40 millions de touristes par an, avec une offre hôtelière parmi les plus riches du monde, avec pas moins de 150 mille chambres disponibles.

Las Vegas Parano, de Hunter S. Thompson

Publié pour la première fois en 1971 sous le titre original anglais Fear and Loathing in Las Vegas: a Savage Journey to the Heart of the American Dream, Las Vegas Parano est signé par le journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson. Le roman a été adapté avec succès au cinéma en 1998 par Terry Gilliam, avec Johnny Depp et Benicio del Toro.

Las Vegas Parano est devenu une œuvre culte. Ce livre, souvent qualifié de roman gonzo, est une œuvre semi-autobiographique qui suit les péripéties hallucinantes de Raoul Duke (alter ego de Thompson) et de son avocat Dr. Gonzo lors d'un road trip délirant à Las Vegas. L'histoire commence lorsque Duke, un journaliste, est chargé de couvrir une course de motos dans le désert de Las Vegas. Accompagné du Dr. Gonzo, un avocat dépravé, le duo se lance dans une aventure psychédélique où la réalité et la fiction se mélangent de manière déconcertante. Le livre explore non seulement les excès de la culture américaine des années 1970, mais aussi les effets de la drogue et la perte de repères moraux.

Las Vegas Parano est salué pour son style unique et son ton satirique. Thompson utilise le genre gonzo, une forme de journalisme subjectif, pour plonger le lecteur dans l'esprit altéré de ses personnages. Le roman offre une critique féroce de la société américaine de l'époque, tout en capturant l'esprit tumultueux de la contre-culture. Avec son mélange de comédie noire, de critique sociale et d'exploration des limites de la réalité, Las Vegas Parano demeure une œuvre influente qui continue de fasciner et d'interpeller les lecteurs.

American Tabloïd, James Ellroy (1995)

Premier volet de la trilogie Underworld USA, ce récit se déroule dans les années qui ont précédé l'assassinat de John F. Kennedy en 1963 et offre une plongée fascinante dans les coulisses du pouvoir, du crime organisé et de la politique américaine. Ellroy utilise son style de prose elliptique et percutante pour dépeindre une Amérique où les frontières entre le gouvernement, la mafia et la CIA s'effacent, créant un tableau sombre et complexe de l'histoire américaine.

L'intrigue de American Tabloïd suit plusieurs personnages clés, dont trois agents du FBI corrompus, des criminels notoires et des figures politiques influentes. Le roman explore les manipulations politiques, les intrigues criminelles et les conspirations qui ont marqué cette époque turbulente. En mêlant faits historiques et fiction, Ellroy offre une vision audacieuse et dérangeante de la réalité américaine, mettant en lumière les côtés sombres du pouvoir et de la corruption. "American Tabloïd" a été salué pour sa narration puissante et ses personnages complexes, et il reste une lecture incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire américaine, à la fiction criminelle et aux intrigues politiques.

Las Vegas (54 pages, Gallimard Loisirs, 2020, 9.95 €)

Voici un joli petit guide bien illustré et très clair pour découvrir les entrailles de Las Vegas. Quartier par quartier, se déroulent sous vos yeux avides de grandes cartes dépliables. Cela vous permet de jeter vos regards sur les lieux incontournables de la capitale du jeu. L’ouvrage vous propose aussi d’effectuer des balades qui sortent quelque peu des sentiers battus.

Au programme, aussi des bons plans. Mais vous ne manquerez pas non plus les fontaines du Bellagio, The Strip et son show qui ne s’arrête jamais. Les palaces casinos les plus décalés s’offriront aussi à vous. Si vous ne faites pas réellement le voyage, vous en aurez aussi pour votre argent. A travers les grandes cartes qui sont proposées, on a l’impression d’y être sans avoir à faire le déplacement ! Las Vegas est par ailleurs une ville moderne en termes d'équipement pour la lecture, avec une offre de livres audio dans les bus de l'agglomération.

