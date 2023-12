Sécurité à domicile : des ouvrages pour faire les bons choix

La domotique : une solution globale pour une maison sûre et confortable

La domotique, ou maison intelligente, offre une panoplie d'avantages pour les particuliers, améliorant significativement leur qualité de vie et la gestion de leur habitat. Tout d'abord, l'un des aspects les plus attractifs de la domotique est l'automatisation des tâches quotidiennes. Grâce à des systèmes intelligents, les utilisateurs peuvent programmer et contrôler à distance divers équipements tels que l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les volets roulants, les caméras de sécurité, et même les appareils électroménagers. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais également d'optimiser la consommation énergétique, contribuant ainsi à des économies sur les factures d'énergie.

En outre, la domotique offre un niveau accru de sécurité et de surveillance. Les systèmes de caméras de sécurité connectées peuvent être accessibles à distance, permettant aux propriétaires de surveiller leur domicile en temps réel, d'être alertés en cas d'intrusion, et même de verrouiller ou déverrouiller les portes à distance. Les capteurs intelligents peuvent détecter des fuites d'eau, des incendies, ou des variations de température anormales, déclenchant des alertes pour prévenir d'éventuels problèmes. En somme, la domotique offre une solution complète pour rendre les maisons plus efficaces, sécurisées, et connectées, améliorant ainsi le confort et la tranquillité d'esprit des particuliers.

Des solutions multiples de protection du domicile :

Pour assurer la protection de leur domicile, les particuliers ont aujourd'hui accès à une variété de systèmes de sécurité sophistiqués qui offrent une surveillance et une dissuasion efficaces contre les intrusions. Les systèmes d'alarme traditionnels, équipés de détecteurs de mouvement, de capteurs d'ouverture de porte et de fenêtre, émettent une alarme sonore en cas d'intrusion, dissuadant ainsi les cambrioleurs potentiels et alertant les occupants ou les services de sécurité. Ces systèmes peuvent également être connectés à des centres de télésurveillance qui assurent une intervention rapide en cas d'urgence.

La vidéosurveillance joue un rôle prépondérant dans la sécurité résidentielle moderne. Les caméras de sécurité peuvent être installées à des points stratégiques pour surveiller les entrées, les jardins, et d'autres zones sensibles. Les caméras connectées permettent aux propriétaires de visualiser les images en temps réel depuis leur smartphone et, dans certains cas, d'enregistrer les vidéos pour des références ultérieures.

En complément, les systèmes de contrôle d'accès, tels que les serrures intelligentes, permettent de gérer l'ouverture et la fermeture des portes à distance, offrant ainsi un niveau supplémentaire de contrôle. Même si les derniers chiffres de l'Insee font état d'une baisse du nombre de cambriolage en France depuis la crise sanitaire, ce phénomène n'a pas disparu, loin de là. En 2022, on comptait 5,8 infractions pour 1000 logements.

Les systèmes de sécurité pour la protection du domicile se sont considérablement améliorés grâce à l'intégration de technologies avancées, offrant aux propriétaires des options personnalisables pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité et de tranquillité d'esprit. Mais il est souvent difficile de s’y retrouver. Alors, tournons-nous vers les livres qui font le point :

Le grand guide de la domotique - Volume 1 : Les fondamentaux (130 pages, 2019, 19.90 €)

Cet ouvrage, premier d’une série de deux volumes, est signé par un expert dans ce domaine. En effet, Christophe Lavergne est à l’origine d’une entreprise qui propose ses services en matière d’intégration domotique depuis 2006, plus particulièrement sur le territoire corse. A présent, il œuvre au sein du groupe Domoconsulting.

L'auteur propose une exploration approfondie des principes fondamentaux de la domotique, guidant le lecteur à travers les notions essentielles de cette technologie en plein essor. Lavergne explique de manière claire et accessible les différentes composantes d'un système domotique, allant des capteurs aux actionneurs, en passant par les protocoles de communication et les passerelles. Ce premier volume établit des bases solides, fournissant aux lecteurs les connaissances nécessaires pour aborder la domotique avec confiance et compréhension.

En plus d'aborder les aspects techniques, l'auteur ne néglige pas les applications pratiques de la domotique. Il offre des conseils pratiques sur la manière de concevoir et de mettre en œuvre un système domotique dans un domicile, couvrant des sujets tels que l'automatisation de l'éclairage, du chauffage, de la sécurité, et bien plus encore. L'approche pédagogique de Lavergne et sa capacité à rendre accessible un sujet complexe font de cet ouvrage une ressource précieuse pour les novices comme pour les passionnés de la domotique.

Le guide de la maison et des objets connectés : Domotique, smart home et maison connectée (Eyrolles, 32 €, 2016)

De nombreux dispositifs connectés aspirent à s'intégrer dans votre espace quotidien pour simplifier vos activités journalières. Un thermostat intelligent ajuste la température en fonction de vos déplacements, des mécanismes automatisés ferment automatiquement votre store à des heures prédéterminées, un robot peut prendre en charge la tonte de la pelouse ou le nettoyage du sol, des ampoules connectées, contrôlées par votre smartphone, modifient la teinte des éclairages de votre salon ou simulent une présence pour dissuader d'éventuels intrus. Tout cela n'est plus de l'ordre de la science-fiction ; ces dispositifs existent bel et bien, à des coûts abordables, et surtout, ils sont simples à installer et à utiliser.

La conjonction des objets connectés et de la domotique dans un même ouvrage s'explique aisément : la domotique regroupe l'ensemble des objets connectés qui rendent la maison elle-même connectée ou communicante. On parle parfois de maison intelligente, où ces divers objets connectés permettent à l'habitat de réagir automatiquement en fonction d'événements (fermer les volets en cas de tempête, passer en mode éco du chauffage en cas d'absence imprévue, etc.). L'objectif de ce guide, à la fois illustré et pratique, est de dresser un panorama des offres actuelles sur le marché en matière de domotique et d'objets connectés. Il vous accompagnera dans le choix d'une solution adaptée à vos besoins, vous permettant de conjuguer économies d'énergie, confort et sécurité.

La sécurité dans la maison (Eyrolles, 96 pages, 12 €, 2012)

Cet ouvrage synthétique et très clair est signé de deux habitués des livres de référence dans le domaine du bricolage, Michel et Christophe Branchu. Mettre en place une protection efficace pour sa résidence devient accessible à tous grâce à ce guide pratique. Ce petit manuel astucieux élimine tout découragement face à la diversité et à la complexité des équipements disponibles. Qu'il s'agisse de renouveler une serrure ou d'installer un système de surveillance par caméra, il fournit des instructions claires et précises.

Des diagnostics à la mise en place, en passant par la sélection la plus adaptée à chaque situation, les auteurs exposent de manière explicite les avantages et inconvénients des divers systèmes, nous guidant étape par étape dans leur installation.

En moins de cent pages, toutes les problématiques sont abordées, conduisant à des solutions efficaces et facilement exécutables. Les dispositifs de sécurité sont examinés et contextualisés avec des illustrations étape par étape, appuyées par des informations techniques.

Un chapitre complet est dédié aux alarmes, ainsi qu'à la protection contre les incendies. Des encadrés judicieusement placés fournissent de précieux conseils issus de pratiques professionnelles, ainsi que des astuces pour anticiper les problèmes et gagner du temps.

Crédits illustration Pexels CC 0