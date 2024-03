Automobile : des ouvrages simples pour faire les travaux d’entretien

Entretenir sa voiture peut coûter cher, surtout si l'on fait appel à un garagiste pour chaque opération. Cependant, il est possible de réaliser soi-même certaines opérations d'entretien, à condition d'avoir les connaissances et les outils nécessaires. C'est là que les guides et les livres sur l'entretien automobile entrent en jeu.

Économiser de l'Argent et acquérir de nouvelles compétences :

Le premier avantage d'utiliser des guides pour faire soi-même l'entretien de sa voiture est l'économie d'argent. Les garagistes facturent non seulement le coût des pièces, mais aussi la main-d'œuvre. En effectuant vous-même certaines opérations, comme le changement d'huile, le remplacement des filtres ou des balais d'essuie-glace, vous pouvez économiser une somme considérable.

En utilisant des guides et des livres pour entretenir votre voiture, vous pouvez acquérir des connaissances et des compétences précieuses. Vous apprendrez à comprendre le fonctionnement de votre voiture, à identifier les problèmes potentiels et à les résoudre. Cela peut vous donner plus de confiance et d'indépendance en tant que conducteur.

Huile, plaquettes, balais d’essuie-glace, faut qu’ça glisse

L'une des opérations d'entretien les plus courantes et les plus simples à réaliser soi-même est le changement de l'huile et du filtre à huile. Cette opération doit être effectuée régulièrement pour assurer une bonne lubrification du moteur et prolonger sa durée de vie. Pour ce faire, il suffit de vidanger l'huile usagée en desserrant le bouchon de vidange, de remplacer le filtre à huile et de remplir le moteur avec de l'huile neuve. Il est important de choisir une huile adaptée au moteur de la voiture et de respecter les intervalles de vidange recommandés par le constructeur.

Les plaquettes de frein sont des éléments d'usure qui doivent être remplacés régulièrement pour assurer une bonne performance de freinage. Bien que cette opération puisse sembler complexe, il est possible de changer soi-même les plaquettes de frein de sa voiture, à condition d'avoir les connaissances et les outils nécessaires. Avant même de penser à changer ses plaquettes, on peut se renseigner pour comprendre si elles sont en bon état ou si elles s’usent de manière prématurée.

Les balais d'essuie-glace sont des éléments d'usure qui doivent être remplacés régulièrement pour assurer une bonne visibilité en cas de pluie. Cette opération est simple et rapide à réaliser soi-même. Il suffit de retirer les balais usagés en appuyant sur le bouton de déverrouillage, de fixer les nouveaux balais et de s'assurer qu'ils sont bien positionnés sur le pare-brise.

Vidéo sur le changement des disques de frein extraite d'auto-doc.fr

Changer les filtres à air et à habitacle, vérifier la pression des pneus :

Les filtres à air et à habitacle doivent être remplacés régulièrement pour assurer une bonne qualité de l'air dans l'habitacle et une bonne performance du moteur. Le filtre à air empêche les particules de poussière et autres impuretés de pénétrer dans le moteur, tandis que le filtre à habitacle empêche les allergènes et autres polluants de pénétrer dans l'habitacle. Cette opération est généralement simple à réaliser et ne nécessite pas d'outils particuliers. Des guides complets sont accessibles en ligne pour les débutants afin de rapidement maîtriser les bases de l'entretien d'un véhicule.

La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement et ajustée si nécessaire. Une pression correcte des pneus peut améliorer la tenue de route, réduire l'usure des pneus et améliorer la consommation de carburant. Pour vérifier la pression des pneus, il suffit d'utiliser un manomètre et de comparer la pression mesurée à la pression recommandée par le constructeur. Si la pression est trop basse ou trop élevée, il suffit d'ajouter ou de retirer de l'air à l'aide d'un compresseur.

Remplacer les ampoules et s’occuper de la batterie :

Les ampoules des phares, des feux arrière et des clignotants peuvent griller et doivent être remplacées. Cette opération est généralement simple, mais peut varier en fonction du modèle de la voiture. Il suffit de retirer le cache en plastique, de dévisser l'ampoule usagée et de fixer la nouvelle ampoule. Il est important de choisir des ampoules adaptées au modèle de la voiture et de respecter les consignes de sécurité lors du remplacement des ampoules.

La batterie doit être nettoyée et vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Cette opération peut inclure le nettoyage des bornes à l'aide d'une brosse métallique et la vérification du niveau d'électrolyte. Si le niveau d'électrolyte est trop bas, il suffit d'ajouter de l'eau distillée. Il est important de porter des gants et des lunettes de protection lors du nettoyage de la batterie et de respecter les consignes de sécurité.

L'automobile pour tous - Entretien et dépannage pas à pas (2020, Dunod, 224 pages, 24.90 €)

Signé Bruno Collomb, ce guide pratique permet d'entretenir facilement et simplement sa voiture. Grâce à ses explications claires et illustrées, les propriétaires de voitures peuvent apprendre à effectuer eux-mêmes les opérations d'entretien courantes, telles que la vidange d'huile, le changement des filtres, la vérification de la pression des pneus, etc. Le livre propose également des conseils pratiques pour diagnostiquer et réparer les pannes les plus courantes, telles que les problèmes de batterie, de démarreur, d'alternateur, etc. En suivant les instructions détaillées et illustrées du livre, les propriétaires de voitures peuvent économiser de l'argent sur la main-d'œuvre et acquérir des compétences en mécanique automobile.

Voici donc un guide pratique et accessible aux débutants qui permet d'entretenir facilement et simplement sa voiture. Grâce à ses explications claires et illustrées, les propriétaires de voitures peuvent apprendre à effectuer eux-mêmes les opérations d'entretien courantes et à diagnostiquer et réparer les pannes les plus courantes. Ce livre est donc un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent économiser de l'argent sur la main-d'œuvre et acquérir des compétences en mécanique automobile.

Entretenir son véhicule : 265 pages de méthodes et astuces pour entretenir son véhicule correctement ! (2018, 7.37)

Grâce à cet ouvrage qui va à l’essentiel, vous maîtriserez à la perfection des tâches les plus simples quand il s’agit de réparer et d’entretenir son véhicule. De façon détaillée, illustrée et précise, ce livre revient sur les éléments les plus récurrents pour vous apporter un éclairage nécessaire si l’on souhaite se passer de la visite chez le garagiste.

Ce petit guide est l’assurance de faire des économies substantielles. Par ailleurs, vous maîtriserez bien mieux le fonctionnement de votre véhicule et vous saurez plus rapidement comprendre d’où vient un problème quand un problème arrive, ce qui est plutôt rassurant !

Entretenir et réparer sa voiture soi-même (224 pages, Editions Eyrolles, 2014)

Conçu pour les novices en mécanique automobile par Paul Brand, un expert automobile, Entretenir et réparer sa voiture soi-même est un guide pratique qui permet d'économiser de l'argent en effectuant soi-même les réparations simples. Chaque chapitre commence par une présentation des différents organes de la voiture et un tableau des pannes et des réparations possibles, en indiquant celles que vous pouvez réaliser vous-même en fonction de vos compétences en mécanique. Vous serez étonné de constater que de nombreuses réparations sont plus simples qu'il n'y paraît et ne nécessitent qu'un peu de confiance en soi et quelques outils de base.

Les économies réalisées peuvent être importantes, par exemple jusqu'à 50 euros sur une vidange avec changement du filtre à huile. Même si vous confiez la réparation à un garagiste, ce guide vous donnera les connaissances nécessaires pour comprendre les interventions à effectuer et décrypter la facture. Enfin, en entretenant régulièrement votre voiture grâce à ce guide, vous contribuerez à prolonger sa durée de vie. Entretenir et réparer sa voiture soi-même est donc un ouvrage à mettre entre toutes les mains pour une utilisation simple et efficace de votre véhicule.

Crédits illustration Pexels CC 0