La blockchain : des ouvrages pour mieux comprendre de quoi on parle

La blockchain (chaîne de blocs) est une technologie révolutionnaire qui a émergé avec la création de la cryptomonnaie Bitcoin en 2009. Elle constitue un registre numérique décentralisé et sécurisé qui enregistre toutes les transactions effectuées avec une cryptomonnaie spécifique. L'innovation clé de la blockchain réside dans son caractère décentralisé, éliminant ainsi le besoin d'une autorité centrale telle qu'une banque pour valider et enregistrer les transactions. Au lieu de cela, chaque participant du réseau (appelé nœud) possède une copie du registre, garantissant la transparence et la sécurité de l'ensemble du processus.

La blockchain fonctionne par l'intermédiaire de blocs, chaque bloc contenant un ensemble de transactions validées. Ces blocs sont liés les uns aux autres de manière chronologique, créant ainsi une chaîne continue. Chaque transaction est sécurisée à l'aide de fonctions cryptographiques avancées, ce qui rend extrêmement difficile la falsification des données. De plus, la décentralisation inhérente à la blockchain garantit que la sécurité du réseau ne repose pas sur un seul point vulnérable. Ce sont donc ces technologiques qui sont opératoires dans l’univers des cryptomonnaies, ce qu’explique notamment cryptomaniaks.com en revenant sur les intérêts de ces procédés. Il faut cependant garder à l’esprit que choisir d’investir dans ces monnaies comportent des risques, comme dans tout investissement, et les gains ne sont pas garantis.

Au-delà de son utilisation dans les cryptomonnaies, la blockchain a suscité un intérêt croissant dans divers secteurs tels que la finance, la logistique, la santé, et bien d'autres. Elle offre un moyen transparent, sécurisé et efficace de vérifier et d'enregistrer toute sorte de transactions, éliminant le besoin d'intermédiaires tout en fournissant un niveau élevé de confiance et de traçabilité. La blockchain représente ainsi une avancée majeure dans la manière dont les données sont gérées et partagées à l'échelle mondiale.

Le lien entre Bitcoin et blockchain est fondamental, car la blockchain est la technologie sous-jacente qui permet l'existence et le fonctionnement du Bitcoin, ainsi que d'autres cryptomonnaies. Le Bitcoin a été la première application réussie de la technologie blockchain, et depuis sa création en 2009, de nombreuses autres cryptomonnaies ont suivi, toutes basées sur des principes similaires de blockchain.

La blockchain du Bitcoin est un registre public, décentralisé et sécurisé, qui enregistre toutes les transactions de Bitcoin effectuées sur le réseau. Chaque transaction est regroupée dans un bloc, qui est ensuite ajouté à la chaîne existante de blocs, formant ainsi une séquence chronologique immuable de toutes les transactions Bitcoin depuis sa création. Cette technologie élimine le besoin d'une autorité centrale, comme une banque, pour vérifier et valider les transactions, car la validation est effectuée par un réseau décentralisé de participants (nœuds) via un processus appelé « minage ».

Mais, si l’on vante souvent les cryptomonnaies comme une alternative plus sûre que les monnaies traditionnelles, il faut avoir à l’esprit que le cours des monnaies virtuelles varie pourtant souvent bien plus que celui d’une monnaie classique. Ainsi, le bitcoin a perdu 64 % en 2022, avant de se rattraper en 2023, avec un rebond de 157 %.

Bitcoin et les cryptomonnaies pour les Nuls (360 pages, 2023, 24.95 €)

Quand on s’intéresse à l’univers des monnaies numériques, il faut commencer par le commencement. En la matière, rien de tel que la célèbre collection Pour les nuls. Avec cette troisième édition signée Daniel Ichbiah et Jean-Martial Lefranc, vous ferez le tour de la question pour pouvoir y voir plus clair. Mais, attention, sachez qu’il est d’abord primordial de bien choisir la plateforme sur laquelle vous mènerez vos transactions : pour une légale et parfaitement respectable, il en existe au moins dix qui sont des attrape-nigaud redoutables….Car, avant tout dans l’univers des cryptomonnaies, les grands gagnants sont les fraudeurs de tout poil qui cherchent à profiter de la crédulité de personnes vulnérables ou, du moins, peu au fait des placements financiers.

Alors que les premiers ETF devraient arriver sur le marché, il est effectivement peut-être temps de se préoccuper de ces investissements d’un nouveau type. Il ne faut pas pour autant en espérer des miracles. A trop vouloir gagner, on perd souvent bien plus que ce que l’on pensait y mettre au départ…

Alice au pays des cryptos (109 pages, Editions du Faubourg, 2023, 20 €)

Voici un ouvrage que l’on peut mettre entre toutes les mains. Cette bande dessinée pédagogique a été créée par Nicolas Balas et Daniel Villa Monteiro. On y suit l’histoire d’une jeune femme qui hérite d’une somme importante et qui se demande bien ce qu’elle va pouvoir faire de cet argent. Quand elle s’adresse à son banquier, ce dernier souhaite s’occuper directement des différents placements, ne laissant pas vraiment à la jeune femme la possibilité de véritable choisir ce que deviendra son argent.

C’est à ce moment qu’elle se tourne vers les monnaies numériques. Et voilà la découverte d’un autre monde. Telle Alice, elle passe alors de l’autre côté du miroir, et pénètre dans un univers à la fois enchanteur et pétri de dangers, parfois insoupçonnés. On suivra la protagoniste jusqu’au Salvador, dans les méandres parfois bien tortueux des cryptomonnaies. Mais à la fin de l’histoire, le lecteur est riche d’enseignements, et cette fable a le mérite d’être particulièrement éclairante et entraînante. A noter que vient de sortir aussi Maboroshi, un long métrage d'animation aussi inspiré par Alice au pays des merveilles. A croire que Lewis Caroll continue d'être une source d'inspiration importante...

Investir dans les Cryptomonnaies (114 pages, 2023, 21.95 €)

Signé John Bax, cet ouvrage est une porte d’accès à l’univers des monnaies numériques. L’auteur est un entrepreneur fondateur de Crypto Go, une communauté ouverte depuis 2019 et qui cherche à informer les futurs investisseurs. Ceux qui ne font pas vraiment confiance aux conseils de leur banquier pourront se tourner vers cet ouvrage. Mais, attention, investir dans cet univers n’est pas dénué de risques, loin s’en faut.

Il vous faudra certainement vous armer de patience avant d’obtenir des gains satisfaisants. Les méthodes proposées dans cet ouvrage ne sont pas non plus infaillibles, aucune ne l’est en la matière. Dire le contraire serait tout simplement mentir. Cependant, vous aurez acquis les bases de la gestion et de la compréhension des systèmes qui sont mis en œuvre sur les marchés de la cryptomonnaie.