CBD : des livres pour faire le tour de la question

Le CBD, ou cannabidiol, est l'un des nombreux composés chimiques présents dans la plante de cannabis, mais il est distinct du THC (tétrahydrocannabinol), responsable des effets psychoactifs associés à la marijuana. Contrairement au THC, le CBD n'induit pas d'effets psychotropes, ce qui signifie qu'il ne provoque pas d'euphorie ou d'altération de l'esprit.

Le CBD interagit avec le système endocannabinoïde du corps, un système complexe impliqué dans la régulation de divers processus physiologiques, notamment le sommeil, l'appétit, la douleur et le système immunitaire. Les effets du CBD sur la santé sont sujets à de nombreuses études, mais certaines recherches suggèrent qu'il peut avoir plusieurs bénéfices potentiels. On évoque notamment une aide à la gestion de la douleur, une réduction de l’anxiété et du stress, une amélioration du sommeil, des propriétés anti-inflammatoires, et un appui face aux troubles neurologiques. Toutefois, il est difficile de faire la part entre les désirs d’en faire un remède miracle, et la réalité.

En France, la vente de CBD est soumise à une réglementation stricte, et la légalité du CBD dépend de plusieurs facteurs. Le CBD dérivé du chanvre industriel est généralement légal en France, pourvu que la teneur en THC (tétrahydrocannabinol, la substance psychoactive du cannabis) ne dépasse pas 0,2%. Les produits dérivés du cannabis contenant du THC sont illégaux. On peut ainsi librement acheter du cbd chez The Tree directement en ligne, ou alors se rendre dans une boutique en centre-ville ou en périphérie.

Il existe aujourd’hui de nombreux livres qui traitent du CBD et de ses usages. Ces livres abordent divers aspects du CBD, notamment ses bienfaits potentiels sur la santé, son utilisation médicale, ses applications pratiques, et les aspects légaux entourant son usage. Mais, ils montrent aussi et surtout que de nombreuses questions demeurent sur un produit qu’on a tendance à présenter un peu trop rapidement comme un remède miracle. Précisons que la vente de CBD en France reste encadrée. Il est nécessaire de bien connaître la législation en la matière, ce que rappelle le Centre de documentation Economie Finances.

Le petit livre du CBD (160 pages, First éditions, 2022, 3,50 €)

Comme son titre l’indique, cet ouvrage peut être mis entre toutes les mains. En quelques pages, son auteur, Nicolas Authier, médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie, fait le tour du sujet, et répond à toutes les questions que l’on se pose autour de ce produit.

On apprend rapidement à faire la différence entre le cannabis médical et le CBD, mais on découvre également les différentes formes prises par le produit pour être commercialisé. Au fil des pages, Nicolas Authier relance aussi le débat sur ce qu’il serait pertinent de rendre légal pour un bénéfice possible sur les patients qui souffrent notamment de douleurs multiples.

CBD - Un cannabinoïde au vaste potentiel thérapeutique (96 pages, Solanacée éditeur, 2019, 8,80 €)

On reste ici sur un format particulièrement accessible. En moins de cent pages, Franjo Grotenhermen nous entraîne dans le champ du chanvre et de ses bénéfices potentiels. L’auteur est un médecin allemand très engagé en faveur de la naturopathie. Il est allé jusqu’à entamer une grève de la faim pour protester, afin que ses patients bénéficient d’un accès au cannabis médical. A travers ses ouvrages, il cherche à démocratiser ses recherches tout en faisant avancer l’opinion publique sur les questions du traitement de la douleur. Interlocuteur régulier des gouvernements allemands mais aussi néerlandais, il échange aussi avec l’Organisation mondiale de la santé.

A travers cet ouvrage, Franjo Grotenhermen cherche à expliquer les différents modes d’action sur l’organisme des substances que l’on propose d’utiliser. Il ne cache pas non plus les dangers liés aux possibles interactions médicamenteuses. Les effets secondaires font aussi l’objet d’analyses précises. Cependant, on est là bien loin du monde particulièrement sulfureux de la culture et de l'exportation du cannabis, un sujet qui se retrouve au coeur du dernier roman signé par Bernard Petit, ancien patron du Quai des orfèvres.

Super chanvre & CBD : Botanique - culture – bienfaits (144 pages, Alternatives éditeur, 2020, 14,95 €)

Si vous voulez découvrir d’autres aspects de la consommation du CBD, ce livre est fait pour vous. En effet, il ouvre notamment sur les recettes que l’on peut faire en mettant à profit le CBD. Voilà de belles idées pour renouveler vos pratiques alimentaires tout en vous adonnant à des plaisirs gastronomiques d’un nouveau genre. Signé Linda Louis, ce livre évoque également les différentes vertus qui sont prêtées au CBD, et plus largement, au chanvre.

Crédits illustration Pexels CC 0