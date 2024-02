Canada, terre de grands espaces et de beaux livres

Le Canada est un pays d'une beauté naturelle exceptionnelle, offrant des paysages sublimes qui émerveillent les voyageurs du monde entier. Des majestueuses montagnes rocheuses de l'ouest aux vastes plaines des Prairies, en passant par les étendues sauvages et boisées de la forêt boréale, le pays regorge de diversité naturelle. Les lacs cristallins parsemés à travers le territoire, tels que les Grands Lacs et le lac Louise, reflètent la splendeur de la nature canadienne, tandis que les cascades rugissantes comme celles de Niagara ajoutent une touche spectaculaire au panorama.

En plus de ses paysages terrestres, le Canada abrite également des joyaux naturels marins le long de ses côtes atlantique, pacifique et arctique. Les fjords escarpés de la côte ouest, les plages de sable blanc de la Nouvelle-Écosse, et les icebergs majestueux de Terre-Neuve et du Labrador offrent des vues à couper le souffle. Que ce soit pour admirer les aurores boréales dans le nord, explorer les parcs nationaux ou simplement se perdre dans la beauté brute de ses paysages, le Canada offre une expérience inoubliable pour les amoureux de la nature et les aventuriers en quête de découvertes.

Si vous n’avez pas la chance de prendre l’avion pour vous envoler vers le Canada et fouler de votre pied les immensités préservées du nord du continent américain, il vous reste, pour vous consoler ou pour patienter, de piocher parmi notre sélection de beaux livres.

Le Québec à couper le souffle (336 pages, Les éditions de L’Homme, 45.75 €)

Si l’ouvrage est un peu cher, on en retire cependant une expérience époustouflante, en commençant par la région francophone par excellence. Henri Dorion et Pierre Lahoud nous entraînent sur de splendides promontoires qui permettent d’explorer le relief de cette région particulièrement riche en collines et belvédères splendides.

Le prix de ce livre est toutefois à relativiser au regard de celui atteint par une copie des Voyages du sieur de Champlain, Xaintongeois. Lors d'une vente aux enchères organisées par Christie's, cet exemplaire a été vendu à plus d'un million d'euros, ce qui en fait l'un des récits de voyage les plus chers de l'histoire.

Cela permet de mettre en lumière l'explorateur français qui fit beaucoup pour établir les premières colonies française autour de la région du Saint-Laurent au cous du XVIIème siècle. Son ouvrage compote d'ailleurs une superbe cartographie du Québec.

Le Québec en hiver (200 pages, éditions de l’Homme, 2022, 26,90 €)

Signé Mathieu Dupuis, photographe passionné par les voyages depuis vingt ans, cet ouvrage nous plonge dans les beautéS de la province francophone teintée par la magie blanche de l’hiver. Une saison qui suscite des réactions contrastées, l'hiver québécois se révèle à la fois impitoyable et capricieux, mais aussi doux et revigorant, s'étendant sur une longue période qui façonne la culture et le mode de vie au Québec. Mathieu Dupuis, photographe de talent, présente un ouvrage empreint d'intimité qui célèbre toutes les merveilles de cette saison.

À travers ses clichés, qu'ils capturent des paysages urbains ou sauvages, des portraits ou des détails sublimes, Mathieu Dupuis nous plonge dans les multiples facettes de l'hiver québécois, depuis les premiers flocons exaltants jusqu'au renouveau printanier. Son travail nous invite à explorer l'effervescence qui règne dans la Belle Province face aux humeurs de l'hiver, tout en nous émerveillant devant la splendeur profonde qu'elle inspire.

Canada (504 pages, 45 €, 2019, Place des Victoires)

Avec des clichés Angelika Solibieda, cet ouvrage vous transporte dans les paysages somptueux. Le territoire canadien s'étend en une vaste étendue où la grandeur règne en maître, abritant des décors grandioses qui défient l'imagination. Terre des vastes horizons, le Canada offre des paysages d'une majesté inégalée, où l'homme se fond dans la nature sauvage qui domine.

Découvrir le parc national de Banff équivaut à plonger dans un monde où lacs et forêts se marient sous le regard bienveillant des glaciers, tandis que les chutes du Niagara, à la frontière sud avec les États-Unis, éblouissent par leur splendeur. Les provinces maritimes de la côte Atlantique perpétuent un héritage empreint de traditions européennes, tandis que les métropoles animées telles que Vancouver et Toronto, au sud, attirent une population active et une multitude de visiteurs.

Les 30 plus beaux lieux du Canada (76 pages, 2022, 9.99 €)

Si vous avez la chance de pouvoir faire le déplacement, et d’aller mettre vos pieds dans ceux du célèbre explorateur français du XVIème siècle, Jacques Cartier (qui donna son nom au Canada à partir du mot iroquoien « kanata » pour « village »), voici un petit guide fait pour vous. Avant de partir, et pour préparer au mieux votre périple, vous pouvez vous renseigner sur le site officiel du Canada pour les déplacements touristiques.

Vous trouverez les informations essentielles pour vous repérer dans les trente plus beaux lieux que compte le Canada. C’est une invitation à vous promener à travers les grands espaces qui vous feront découvrir des lieux toujours préservés. On se sent alors une petite chose au milieu de ces paysages fabuleux et grandioses.

