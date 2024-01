Redécouvrez Macao, enfer du jeu

Quand on pense aujourd’hui à une ville associée au jeu, c’est souvent Las Vegas qui vient prioritairement à l’esprit. Pourtant, bien d’autres villes, avant la naissance de l’artificielle cité américaine au début du XXème siècle, ont été des hauts lieux du jeu, à commencer par Venise, mais aussi les villes de villégiature sur les bords de la Méditerranée, comme Monte-Carlo.

Située sur la côte sud de la Chine, Macao est devenue, en quelques décennies, une destination incontournable pour les amateurs de jeux. Ce fut d’abord une colonie portugaise pendant plus de 400 ans, de 1557 jusqu'à sa rétrocession à la Chine en 1999. Pendant la période coloniale, Macao a prospéré en tant que centre de commerce, de culture et de rencontre entre l'Orient et l'Occident.

La colonie a été un important poste de commerce maritime, facilitant les échanges entre l'Europe, la Chine, l'Inde et d'autres régions asiatiques. Macao est également connue pour son rôle dans la diffusion du christianisme en Chine et a été un centre d'activités missionnaires.

Après la rétrocession à la Chine, Macao a conservé son statut spécial en tant que région administrative spéciale, bénéficiant d'une autonomie étendue par rapport à la Chine continentale. La région est devenue un important centre financier, touristique et de jeux d'argent, rivalisant avec des destinations telles que Las Vegas. Avant d’aller faire un tour sur les meilleurs casinos en ligne il peut être intéressant de se perdre quelque peu dans le mélange fascinant de l'influence portugaise et de la culture chinoise que constitue Macao, avec ses anciennes églises, ses rues pavées, ses temples bouddhistes et ses casinos modernes.

Maurice Dekobra, une auteur célèbre de l'entre-deux-guerres

Maurice Dekobra (1885-1973) était un écrivain et journaliste français, principalement connu pour ses romans populaires du début du XXe siècle. Dekobra a commencé sa carrière en tant que journaliste avant de se tourner vers la fiction, où il a trouvé un grand succès avec ses romans d'aventure, souvent imprégnés d'une atmosphère exotique et de mystère.

Son livre Macao, enfer du jeu est paru en 1938 et s'inscrit dans le genre du roman d'aventure exotique. L'intrigue se déroule à Macao, et explore le monde des jeux d'argent, des intrigues amoureuses et de l'aventure exotique. Le récit est imprégné d'une ambiance orientale, capturant les éléments uniques de la vie à Macao à l'époque.

Macao, enfer du jeu a contribué à populariser le genre du roman exotique et a renforcé la réputation de Dekobra en tant qu'écrivain talentueux. Bien que moins connu aujourd'hui, Maurice Dekobra était une figure influente dans le paysage littéraire français de son époque, laissant derrière lui une œuvre variée qui témoigne de sa capacité à captiver les lecteurs avec des récits d'aventure et de mystère. Les éditions Zulma ont réédité son roman en 2007 (160 pages, 17.80 €). On le trouve donc facilement en librairie.

Macao, la ville de tous les trafics au coeur des années 30

L’intrigue est assez simple, mais très entraînante. En 1937, au cœur de la guerre sino-japonaise, Macao, située à la frontière chinoise, se transforme en un carrefour de toutes sortes de trafics. À la tête de cet empire notoire, se trouve monsieur Yasuda, un Japonais surnommé « le roi sans couronne », qui règne en maître depuis son casino, L’Eldorado. Pendant ce temps, sa fille, la douce mademoiselle Kasuko, mène une vie tranquille dans un pensionnat huppé à Hong-Kong. Tout bascule le jour où Werner von Krall, un ancien officier de l'armée allemande et marchand d'armes à ses heures, décide de faire exploser la banque de L’Eldorado et de séduire Kasuko...

Ce roman a fait l’objet d’une adaptation en 1942 par le réalisateur Jean Delannoy (à qui l’on doit aussi une adaptation de La Princesse de Clèves ou encore de Notre-Dame de Paris), avec un scénario signé Pierre-Gilles Veber et Roger Vitrac. Si le tournage avait commencé en 1939, la guerre interrompit le travail. Repris en 1941, la réalisation du film fut fortement compliquée par l’intervention de la censure allemande qui demanda à retourner des scènes pour faire disparaître de l’écran l’acteur et réalisateur juif Erich von Stroheim.

Une ville touristique prospère et moderne

Célèbre pour son industrie du jeu prospère, Macao est souvent surnommée le "Monte-Carlo de l'Orient". La ville est aujourd'hui moins connue par les débordements de la mafia, mais plutôt réputée pour ses impressionnants complexes hôteliers, casinos, et ses spectacles de divertissement extravagants. La scène culturelle de Macao est également riche, avec des festivals, des expositions d'art et une architecture mêlant les influences chinoises et portugaises héritées de son passé colonial.

Les visiteurs peuvent explorer des sites historiques tels que le centre historique de Macao, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui témoigne de l'interaction unique entre l'Est et l'Ouest dans cette région. En plus de son héritage culturel, Macao est devenue une destination gastronomique prisée, proposant une cuisine fusion chinoise et portugaise de renommée mondiale.

Crédits illustration Pexels CC 0