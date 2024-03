Le Parrain de Mario Puzo : une œuvre qui traverse les époques

Si l’on connaît aujourd’hui souvent Le Parrain à travers l’adaptation qu’en a proposé le génial cinéaste américain Francis Ford Coppola, il est important de revenir aux sources et de rendre à César ce qui appartient à César. Le réalisateur américain a mis en image des histoires que l’on doit avant tout à Mario Puzo. Ce dernier, issu d’une famille pauvre venue de Naples pour chercher fortune aux Etats-Unis, commença une carrière dans la presse à sensation, après avoir été dans l’armée de l’ai au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Ce sont les anecdotes et les faits divers auxquels il a été confronté durant son travail en tant que journaliste qui ont fortement influencé l’écriture de son récit intitulé Le Parrain, et paru pour la première fois en 1969. On y suit les aventures d’une famille de la mafia italo-américaine, celle des Corleone. Avec le succès des deux premiers volets de l’adaptation cinématographique, le réalisateur Francis Ford Coppola invita l’écrivain à collaborer à l’écriture d’un scénario original permettant la création du troisième volet de la trilogie. Mais déjà, pour les deux premiers épisodes, le travail était collaboratif entre le cinéaste et l’écrivain. La trilogie dans son ensemble relève d’un succès collectif.

Si le personnage de Vito Corleone, dont on suit le parcours à travers le récit de Mario Puzo, est devenu quasiment légendaire, à l’image d’un Tony Montana (le héros du film Scarface de Brian De Palma, lui-même remake du long-métrage de Howard Hawks inspiré par la vie d’Al Capone), il tire lui aussi son existence d’un véritable personnage de la mafia new-yorkaise, qui possédait notamment des salles de jeu et des casinos clandestins, mais pas seulement. Si on est loin de l’univers d’un casino en ligne France et de ce qui existe sur la Toile, c’est sans doute parce que tout respire, dans ces ambiances particulières, le mystère et les intrigues.

A tous ceux qui ne connaissent que l’adaptation du Parrain, il faut absolument aller redécouvrir l’histoire racontée par Mario Puzo. Ce roman offre une profonde plongée dans le monde du crime organisé, mettant en lumière les intrications complexes des familles mafieuses et leurs interactions avec la société. Mario Puzo, disparu en 1999, explore les motivations des personnages, leurs dilemmes moraux et les dynamiques de pouvoir qui régissent le monde du crime. Les lecteurs sont immergés dans un univers où la loyauté, la vengeance et la trahison se côtoient dans un récit riche en détails et en subtilités psychologiques.

Entre le roman et le film, le coeur peut balancer

Il est vrai que de son côté, la trilogie cinématographique de Coppola transpose brillamment l'essence du roman sur grand écran, tout en ajoutant sa propre vision artistique. Les films capturent l'atmosphère sombre et immersive du roman, mais ils se distinguent par leur esthétique visuelle, leur mise en scène élaborée et leur bande sonore emblématique. Coppola utilise le langage cinématographique pour approfondir les personnages, amplifier les moments de tension et offrir une expérience viscérale aux spectateurs.

Avec son roman Le Parrain, Mario Puzo excelle dans la richesse des détails et la profondeur psychologique, tandis que la trilogie cinématographique de Coppola ajoute une dimension visuelle et émotionnelle qui sublime l'histoire originale, créant ainsi deux œuvres complémentaires mais distinctes.

Le roman de Puzo est plus vaste dans sa portée et comprend plusieurs sous-intrigues qui ne sont pas présentes dans les films. Par exemple, le livre explore davantage la vie personnelle des personnages secondaires, comme Johnny Fontane et Lucy Mancini, et comprend des scènes se déroulant à Las Vegas et en Sicile qui ne sont pas représentées dans le premier film.

Des différences dans le traitement des personnages et des thèmes :

Bien que les personnages principaux soient similaires dans les deux œuvres, il existe des différences subtiles. Par exemple, dans le roman, Vito Corleone est décrit comme plus impitoyable et calculateur que dans le film, où Marlon Brando l'interprète avec une certaine chaleur et humanité. De même, le personnage de Tom Hagen est plus complexe dans le roman, où il est décrit comme un fils adoptif de Vito, d'origine irlandaise et allemande.

Les deux œuvres partagent des thèmes communs tels que la famille, la loyauté, le pouvoir et la corruption. Cependant, le roman de Puzo se concentre davantage sur les aspects commerciaux de la mafia, tandis que les films de Coppola explorent plus profondément les aspects culturels et émotionnels, en particulier dans leur représentation de l'identité italo-américaine.

La trilogie de Coppola, en particulier dans Le Parrain 2 et Le Parrain 3, étend l'histoire de la famille Corleone au-delà du cadre temporel du roman de Puzo, explorant les origines de Vito en Sicile et les efforts de Michael pour légitimer les affaires de la famille. On peut d'ailleurs laisser la parole au réalisateur : c'est certainement lui qui le mieux parle de ses films.

Mamma Lucia : un récit de Mario Puzo à redécouvrir

Si Mario Puzo a connu un succès retentissant avec Le Parrain, jusqu’à sa disparition, en 1999, le romancier considéra que c’était l’un de ses premiers titres qui était le meilleur d’entre tous les récits qu’il a signés. Intitulé en anglais The Fortunate Pilgrim, ce texte fut publié en 1965 et traduit en France sous le titre Mamma Lucia en 1971. Moins flamboyant que Le Parrain, ce roman est centré sur la figure de Lucia Santa qui émigre aux Etats-Unis à la fin des années 20.

Perdant rapidement son mari également italien, elle cherche malgré tout à poursuivre son rêve de prospérité et d’Eldorado dans l’Amérique des années 30, et plus particulièrement dans le Manhattan cosmopolite de l’époque. C’est un texte saisissant que l’on peut aller découvrir avec grand plaisir, quand on affectionne spécifiquement les récits marqués par l’histoire et le long mouvement d’émigration des Italiens vers les Etats-Unis durant le XXe siècle.

A l'occasion des cinquante ans de la sortie du Parrain, il est à noter, qu'une restauration des trois films de la trilogie a été proposée, avec une ressortie au cinéma pour l'occasion. On peut à présenter retrouver la réédition de cette trilogie en DVD pour savourer ces belles images dans son salon. Avec un bon whisky en main et un gros cigare de l'autre, de préférence, ainsi qu'un beau chapeau noir vissé sur la tête !

Crédits illustration Pexels CC 0