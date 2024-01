Vendée : un département qui se découvre aussi par la lecture

Le département de la Vendée, situé dans la région des Pays de la Loire, est une destination emblématique de la côte atlantique française. Bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Vendée offre des kilomètres de plages de sable fin, des stations balnéaires prisées telles que Les Sables-d'Olonne et Saint-Jean-de-Monts, ainsi que des îles pittoresques comme l'Île d'Yeu et l'Île de Noirmoutier. Ces dernières attirent chaque année de nombreux estivants en quête de soleil, de détente et d'activités nautiques.

Outre ses attraits balnéaires, la Vendée est également réputée pour son riche patrimoine historique et culturel. Le département abrite plusieurs sites emblématiques tels que le Puy du Fou, un parc à thème retraçant l'histoire de la Vendée à travers des spectacles grandioses, ainsi que de nombreux châteaux, églises et musées témoignant de son passé mouvementé. La Vendée est notamment connue pour avoir été le théâtre de la guerre de Vendée pendant la Révolution française, un épisode historique marqué par d'intenses affrontements entre les républicains et les royalistes. Ces conflits qui ont déchiré la France il y a plus de deux cents ans restent dans les mémoires, en témoigne les polémiques qui ont surgi autour du film Vaincre ou mourir, sorti en 2023, et signé Paul Mignot et Vincent Mottez.

La Vendée bénéficie d'un environnement naturel préservé, propice à la pratique de nombreuses activités de plein air. Les amateurs de randonnée pédestre ou cycliste peuvent parcourir les nombreux sentiers balisés à travers les marais salants, les forêts et les bocages vendéens. Par ailleurs, le département accueille chaque année de nombreux événements culturels, sportifs et gastronomiques qui contribuent à sa renommée et à son attractivité touristique. Ainsi, la Vendée offre un équilibre parfait entre nature, culture et loisirs, faisant d'elle une destination de choix pour les vacanciers en quête d'authenticité et de découvertes.

A l’image de l’ensemble du département, la ville de La Roche-sur-Yone, qui compte environ 54 000 habitants, connaît un accroissement de l’intérêt en ce qui concerne les projets immobiliers. Bien que l’offre locative de la ville ne soit pas la plus fournie de France, elle est meilleure que dans certaines agglomérations. Pour trouver un appartement à louer, il existe divers moyens dont le plus rapide consiste à passer par un agrégateur en ligne. Vous pouvez par exemple utiliser un moteur de recherche comme Rentola, qui permet de trouver facilement et rapidement une location la Roche sur yon. Compte tenu du fort intérêt envers le marché immobilier yonnais, il est essentiel de pouvoir compter sur un outil capable de recenser l’ensemble des propositions de locations dans toute la région.

La Vendée pour les Nuls (448 pages, 19.76 €)

Vous ne pensiez certainement pas que la célèbre collection des éditions First s’était intéressée à la Vendée ! Et pourtant, cet ouvrage, sorti en 2014, est une belle porte d’entrée sur l’histoire de ce petit coin de France. La Vendée suscite des opinions variées, parfois très tranchées. Pour certains, c'est le summum de l'abomination : un territoire rétrograde, peuplé de royalistes et d'opposants à la République. Pour d'autres, c'est l'essence d'un idéal, symbolisé par les drapeaux portant la devise « Dieu et le roi », brandis par une armée de « chouans » sous la conduite de « M. de Charette ». Pour d'autres encore, c'est tout simplement un lieu de souvenirs de plages et de vacances, ou plus récemment, le pays du Puy du Fou ou le point de départ et d'arrivée du Vendée Globe. Certains érudits connaissent l'histoire de la Vendée, depuis l'évêque Richelieu jusqu'au vendéen Clemenceau. Cependant, la Vendée ne se résume pas à la guerre éponyme et à une poignée d'îles.

Des personnalités telles qu'Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Gilles de Rais, Rabelais et Réaumur ont marqué l'histoire locale. La Renaissance française a connu l'un de ses principaux foyers dans cette région. Le département couvre également 60 % de la surface du Marais poitevin. Le canard nantais prend ses racines à Challans, et le cœur de ce que les économistes nomment le Choletais bat aux Herbiers. Découvrir l'histoire exceptionnelle de la Vendée, la diversité de ses paysages et son patrimoine riche, c'est aussi plonger dans la réalité contemporaine d'un département vivant. La Vendée abrite un réseau dense d'entreprises performantes, un tissu associatif dynamique et solidaire, ainsi que des habitants attachants et ouverts.

La Vendée d’hier à aujourd’hui (356 pages, Geste éditeur, 2020, 35 €)

Signée par Charlotte de Villiers, amoureuse de cette région qu’elle aime faire découvrir aux autres, cet ouvrage nous plonge dans les multiples facettes de la Vendée. Voici une nouvelle perspective sur l'histoire de la Vendée à travers l'image. En confrontant des documents anciens et contemporains, elle propose une vision double, permettant d'appréhender les évolutions dans le département. Chaque canton est représenté à travers des photographies, offrant ainsi un panorama complet.

L'auteure présente une sélection d'une trentaine de cartes postales et de photographies, mettant en parallèle le passé et le présent, avec un accent particulier sur les transformations survenues à Pouzauges. En incluant des anecdotes historiques et architecturales de la ville ainsi que des aspects du mode de vie des Vendéens, cet ouvrage vise à conférer une dimension historique aux paysages urbains. Il offre ainsi une opportunité de redécouvrir et d'apprécier l'histoire riche et fascinante de la région vendéenne. Si vous voulez découvrir toute la côte atlantique de façon poétique, faites un tour sur les pages fabuleuses signées Marc Roger.

Puy du Fou : Un rêve d'enfance (280 pages, 2018, Editions du Rocher, 17.90 €)

Incontournable en Vendée depuis sa naissance à la fin des années 70 le Puy du Fou se raconte à travers la voix de son fondateur, Philippe de Villiers, un nom attaché depuis toujours à la Vendée. À travers un récit captivant, l’homme politique, qui est aussi un homme d’affaires, dévoile les défis surmontés pour en arriver là. Il relate l'émergence d'un succès fulgurant qui a propulsé, en quelques décennies, le Puy du Fou au sommet de la reconnaissance mondiale.

Aujourd'hui, depuis Los Angeles, les distinctions et les honneurs affluent. De nombreux pays, de l'Espagne à la Chine, recherchent le Puy du Fou pour valoriser leur héritage culturel et leurs traditions. « Chacun aspire à posséder son propre Puy du Fou ». Philippe de Villiers relate toute cette saga improbable et se questionne en conclusion : « Pourquoi le Puy du Fou jouit-il d'une telle longévité ? Pour trois raisons : l'Idée demeure vivace, le feu de la créativité continue de brûler et nous préservons notre passion ». Le Puy du Fou est une réalisation humaine, délicate, qui échappe en partie au contrôle des hommes.

La Vendée et les Vendéens (2015, 368 pages, Folio, 8.90 €)

Proposé en édition de Poche depuis 2015, ce petit ouvrage historique signé Claude Petitfrère, professeur honoraire à l’université de Tours, est remarquable pour mettre les pieds dans la longue saga de la Vendée et de ses habitants. Dans un contexte de dispersion des habitations et d'individualisme rural, la communauté rurale, incarnée par la paroisse et dirigée par le prêtre, détient le contrôle de l'éducation. Cependant, l'intervention urbaine se fait sentir avec l'avènement de la Constitution civile du clergé.

Le principal adversaire devient rapidement le bourgeois, également issu du peuple, mais désormais propriétaire terrien, soucieux du rendement, et occupant toutes les sphères du pouvoir : de la garde nationale au poste de juge, de percepteur à maire, jusqu'à l'administration du district. Plutôt que de mourir les armes à la main, les habitants préfèrent défendre leur propre "pays" plutôt que la Nation, qui a failli à ses engagements. Les intérêts et les conflits sociaux se transforment alors en défense de la foi et du roi, surtout lorsque l'aristocratie propose un encadrement militaire. Ainsi se déroula l'histoire de la Vendée.

