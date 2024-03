Mémoire, sécurité et informatique : des livres pour mieux comprendre

La mémoire joue un rôle crucial dans le fonctionnement des ordinateurs. Elle stocke temporairement les données et les instructions nécessaires au traitement des tâches informatiques. L'histoire de la mémoire informatique remonte aux premiers jours de l'informatique moderne, et son évolution a été marquée par des avancées technologiques significatives. Si aujourd’hui, nous sommes des familiers du cloud, ce sont d’abord différents types de mode de stockage physiques qui ont vu progressivement le jour.

De la mémoire physique de son ordinateur à la mémoire virtuelle des data centers :

Au début de l'ère informatique, les premiers ordinateurs utilisaient des dispositifs de stockage de données très simples. Les premières mémoires étaient basées sur des tubes à vide et des relais électromécaniques, mais ces technologies étaient coûteuses, encombrantes et peu fiables. C’est ce que l’on retrouver bien expliqué dans l’ouvrage remarquable Histoire illustrée de l’informatique. Signé par Pierre Mounier-Kuhn, historien et chercheur au CNRS, et Emmanuel Lazard, maître de conférences spécialisé dans l’architecture des ordinateurs et des systèmes d’exploitation, ce livre en est déjà à sa troisième édition (39 €, éditions EDP Sciences, 333 pages, 2022).

Dans les années 1960, l'introduction des mémoires à semi-conducteurs a révolutionné le domaine de la mémoire informatique. Les premières puces de mémoire à semi-conducteurs étaient constituées de transistors, capables de stocker des données de manière électronique. Ces mémoires étaient plus rapides, plus fiables et moins encombrantes que les technologies précédentes, et elles ont permis le développement des premiers ordinateurs personnels et des systèmes informatiques modernes.

Des mémoires de différents types selon les besoins de l’ordinateur :

Il existe plusieurs types de mémoire utilisés dans les ordinateurs modernes, chacun ayant ses propres caractéristiques et applications spécifiques. La mémoire vive (RAM) est utilisée pour stocker temporairement les données et les programmes en cours d'exécution, tandis que la mémoire morte (ROM) contient des données permanentes nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

Au fil des décennies, la mémoire informatique a connu des avancées significatives, avec des améliorations constantes de la capacité, de la vitesse et de la fiabilité. Les mémoires à semi-conducteurs modernes sont devenues de plus en plus petites, plus rapides et plus économes en énergie. De nouvelles technologies émergent également, telles que les mémoires flash et les mémoires à accès aléatoire en phase (MRAM), offrant des capacités de stockage et des performances encore plus élevées.

Quand on souhaite commencer à se tourner de façon un peu plus précise vers le fonctionnement des outils informatiques, on peut faire l’acquisition de l’ouvrage de Thimothy J. O'Leary et Linda L. O'Leary : Eléments d’informatique (2013, 298 pages, Chenelière éditions). Cette sixième édition offre à la fois un accès explicatif aux dernières évolutions des machines et des usages tout en retraçant l’histoire de l’évolution de l’outil informatique.

Un gain de temps si l’on évite la perte de données…

Quand l’ordinateur fonctionne, tout fonctionne. Mais, dans le cas contraire, on peut vite regretter la confiance aveugle que l’on a placée dans la machine. Et si l’on n’a pas pensé à réaliser systématiquement des copies actualisées des données que l’on utilise, il faut entrer dans le jeu particulièrement inquiétant de la récupération de données. Mais, quand on y arrive, on remarque à quel point ce qu’on croit avoir effacé à tout jamais est toujours en réalité demeuré mémorisé quelque part. Il suffit d’utiliser le bon logiciel pour retrouver ce qui a été perdu.

Dans le dédale numérique, la perte de fichiers suite à une corruption peut engendrer un besoin impératif de récupération. La protection contre la perte de données cruciales, la restauration de documents vitaux pour le quotidien et la préservation émotionnelle de souvenirs numériques constituent autant de raisons impérieuses de chercher à récupérer les fichiers endommagés. Ajoutons à cela le besoin de rétablir la fonctionnalité normale des appareils qui peuvent être affectés par cette corruption.

Se protéger contre la perte de données

Si l’outil informatique permet de sauvegarder un très grand nombre d’informations, de ce simple fait-là découle aussi la possibilité de le faire parler presque à l’infini…Il faut donc faire confiance à son ordinateur jusque dans une certaine mesure. A l’heure où les données, notamment de navigation sur Internet, représentent un marché gigantesque qui ne cesse d’aiguiser les appétits, il est impératif de savoir se protéger à la fois dans les procédures de stockages et dans celles relatives à nos errements quotidiens sur la Toile via ordinateur ou mobile.

