Réseaux et Internet : des livres pour optimiser votre installation

L'installation d'internet à domicile, bien que devenue essentielle dans la vie quotidienne moderne, est soumise à diverses contraintes. Tout d'abord, la localisation géographique peut jouer un rôle crucial. Ce n’est pas la même chose de vouloir bénéficier d’internet en Belgique ou en France, mais aussi selon les régions d’un même pays. Les zones rurales ou éloignées des centres urbains peuvent rencontrer des difficultés d'accès à une connexion haut débit fiable en raison de l'infrastructure limitée. Ces régions peuvent être confrontées à des débits plus faibles et à une connectivité instable, limitant ainsi l'expérience utilisateur en termes de vitesse de navigation et de qualité de connexion.

La fin du réseau cuivre en France

Avec la fermeture annoncée du réseau cuivre d’ici 2030, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) fait peser d’importantes obligations à l’encontre du fournisseur historique, à savoir Orange aujourd’hui. A défaut de proposer internet moins cher, il se doit d'assurer une connexion haut débit pour le plus grande nombre. Ainsi, l'entreprise doit en effet mobiliser toutes ses infrastructures pour aider au déploiement général de la fibre optique. L’Etat s’est engagé à ce que le haut débit soit accessible à tous d’ici 2025.

Par ailleurs, la concurrence entre les fournisseurs de services internet peut entraîner des contraintes de choix pour les consommateurs. Certains quartiers ou zones peuvent être desservis par un nombre restreint de fournisseurs, limitant ainsi les options disponibles et parfois affectant les prix et la qualité des services. Les contrats et les forfaits proposés par les fournisseurs peuvent également imposer des limitations de données ou des restrictions de vitesse après un certain seuil, ce qui peut impacter l'expérience utilisateur et nécessiter des ajustements en fonction des besoins spécifiques de chaque foyer.

Internet en Belgique

Le déploiement du haut débit en Belgique a connu des avancées significatives au cours des dernières années, visant à offrir une connectivité rapide et fiable à un nombre croissant de foyers et d'entreprises. Les efforts ont été axés sur l'extension de la couverture du réseau à travers le pays, y compris dans les zones rurales et moins peuplées. Les fournisseurs de services internet, qui proposent des abonnements en Belgique, ont investi dans des infrastructures modernes, telles que la fibre optique, pour améliorer la qualité des connexions et permettre des vitesses de téléchargement et de téléversement plus rapides.

Cependant, malgré ces progrès, certains défis subsistent, notamment dans les zones éloignées où l'installation d'une infrastructure haut débit peut être plus coûteuse et complexe. Au-delà de l'accès dans les grandes métropoles, comme à Bruxelles, ou se trouve le musée de la BD, les autorités belges continuent de collaborer avec les acteurs du secteur privé pour identifier les zones nécessitant une amélioration de la connectivité et mettre en œuvre des plans stratégiques visant à étendre l'accès au haut débit de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Cette initiative vise à garantir que tous les citoyens, qu'ils résident en milieu urbain ou rural, puissent bénéficier d'une connectivité internet performante pour répondre aux besoins croissants en matière de travail à distance, d'éducation en ligne et de divertissement numérique.

Les réseaux pour les nuls (480 pages, 2023, Editions First, 26.95 €)

Voici la quatorzième édition d’un ouvrage dont le succès n’est plus à démontrer. Il fait le point sur l’installation des réseaux informatiques, que ce soit dans un cadre privé ou au sein d’une petite entreprise. De la conception au développement et à l’administration, vous saurez tout ce qu’il est nécessaire de maîtriser pour vous en sortir au quotidien.

L’auteur Doug Lowe, spécialiste en la matière, arrive à vulgariser un savoir qu’il est important de bien connaître pour pallier les difficultés que l’on peut rencontrer dès que l’on choisit de connecter différents ordinateurs entre eux. Avec cet ouvrage, vous pourrez trouver toutes les solutions et les réponses à vos questions en matière de réseaux fonctionnant sous Windows, cette édition comprenant les dernières mises à jour concernant les nouveautés induites par Windows 11.

Installation et configuration d'un serveur internet (ENI, 453 pages, 29.90 €)

Cet ouvrage vise à accompagner les administrateurs système, qu'ils soient novices ou expérimentés, dans la configuration d'un serveur Internet d'entreprise opérationnel à partir d'une installation système d'exploitation. Il s'adresse à ceux qui souhaitent mettre en production un serveur à partir duquel seul le système d'exploitation est préalablement installé.

Une compréhension de base d'Unix/Linux, de l'interface en ligne de commande, et des compétences dans la configuration à l'aide de fichiers texte sont recommandées pour tirer pleinement profit de la lecture. La maîtrise de commandes élémentaires telles que cd, ls, cat, less, tar et gzip est également un atout supplémentaire.

L'auteur Robert La Lau guide rapidement le lecteur du chapitre sur les fondamentaux d'un système Unix/Linux à la mise en œuvre de la configuration d'un serveur, en utilisant divers systèmes d'exploitation tels que FreeBSD, Debian et CentOS. À l'aide d'exemples pratiques, il détaille étape par étape l'installation et la configuration d'un pare-feu, d'un serveur DNS, d'un serveur web (Apache ou Nginx) et d'un serveur mail.

De plus, l'ouvrage couvre des sujets avancés tels que le chiffrement SSL/TLS des connexions web et courriels, ainsi que la gestion des utilisateurs via un annuaire LDAP sans accès shell. Des conseils sont également fournis pour l'analyse des problèmes éventuels, la maintenance quotidienne, les sauvegardes, et pour permettre à l'administrateur système de faire évoluer le serveur.

Tout sur les réseaux et Internet (Dunod, 304 pages, 2020, 12.90 €)

Signé Jean-François Pillou et Fabrice Lemainque, cet ouvrage très pédagogique propose une approche simple d’une réalité qui peut, au premier abord, paraître très complexe.

Historiquement, les réseaux étaient d’un usage très limité pour les particuliers. C’étaient essentiellement les entreprises qui se préoccupaient de mettre en place des réseaux denses et complexes. Il n’en va plus de même aujourd’hui. Et les particuliers s’approprient de plus en plus des techniques qui jusque-là n’étaient dévolues qu’aux professionnels.

A travers cet ouvrage, vous découvrirez les bases techniques nécessaires à la mise en place d’un réseau, de sa création à sa sécurisation, en passant par les procédures de dépannage. Une réflexion sur le meilleur système d’exploitation à mettre en œuvre est également proposée. Si vous n’avez aucune notion sur la question des réseaux, vous aurez là de quoi vous initiez à ce champ très dense en informatique.

Crédits illustration Pexels CC 0