Conteneur aménagé : des livres pour réaliser votre rêve

La mondialisation et a radicalement transformé le paysage du commerce international. L'idée de standardiser le transport de marchandises dans des boîtes métalliques a émergé au cours des années 1950. Cependant, c'est dans les années 1960 et 1970 que le conteneur a commencé à jouer un rôle prépondérant.

L'invention du conteneur, qu’on appelle aussi container maritime dans de nombreux pays, a été principalement attribuée à Malcom McLean, un entrepreneur américain, qui a mis en œuvre le premier service de conteneurisation en 1956, reliant les ports de Newark et Houston. L'idée a rapidement gagné en popularité, car elle permettait un chargement et un déchargement plus rapides, réduisant ainsi les coûts et augmentant l'efficacité du transport maritime. La normalisation des dimensions des conteneurs a favorisé l'interopérabilité entre les navires, les ports et les moyens de transport terrestres.

Au fil des décennies, l'utilisation généralisée des conteneurs a révolutionné la logistique mondiale. Les ports ont été modernisés pour accueillir des navires porte-conteneurs de plus en plus gros. Le transport de marchandises est devenu plus rapide, plus économique et moins tributaire des multiples manipulations de la cargaison. Cette évolution a contribué à l'essor du commerce mondial en facilitant les échanges entre les continents. Parfois, on parle directement de conteneur 20 pieds en référence à la taille normale de ce dernier, à savoir précisément 6.05 m x 2.44 m x 2.59 m (L x l x h) pour un poids à vide de 1270 kg.

Si aujourd'hui les conteneurs représentent l'épine dorsale du système de transport international, avec un trafic toujours en hausse selon la Banque mondiale, ils donnent de plus en plus lieu à des usages détournés. C’est notamment le cas pour la réalisation d’un mode d’habitat alternatif. Mais on en retrouve aussi convertis en bureaux, ou bien en bibliothèques, mais aussi en studio de musique, ou bien en salle de classe, voire en boutique ou en ferme urbaine. Les possibilités apparaissent presque comme infinies.

THE BOX Comment le conteneur a changé le monde (Max Milo éditions, 480 pages, 24,90 €, 2011)

Commençons par un regard historique, celui porté sur le conteneur par Marc Levinson, un ouvrage qui a connu un très grand succès aux Etats-Unis avant de débarquer en France, pas tout à fait en conteneur toutefois ! Voici donc celui qu’on ne présente plus, et qui pourtant est le véritable héros des temps modernes et de la mondialisation : la box, ou plutôt le conteneur.

Docteur en économie, mais aussi journaliste à Newsweek et à The Economist, Marc Levinson a obtenu, grâce à cet essai, de très nombreuses récompenses. Son livre commence par retracer l'histoire du transport maritime avant l'avènement du conteneur, soulignant les inefficacités et les lenteurs du chargement et du déchargement des marchandises. Levinson décrit ensuite comment l'idée du conteneur, une boîte standardisée pouvant être facilement déplacée d'un moyen de transport à l'autre sans avoir à ouvrir son contenu, a radicalement transformé l'industrie du transport maritime.

Le conteneur a introduit une standardisation qui a réduit les coûts, accéléré les délais de livraison et simplifié la logistique. Il a également favorisé la mondialisation en permettant le transport efficace de grandes quantités de marchandises sur de longues distances. Cependant, il arrive tout de même, qu'avec les intempéries, une partie de la cargaison s'égare en route...

Bâtir Son Rêve Avec Des Conteneurs (96 pages, 2023, 21,09 €)

Passons du côté maintenant des usages détournés des conteneur, et notamment dans une utilisation qui permet d’inventer la maison de demain : un habitat aux airs futuristes, et pourtant construit simplement à base de conteneurs. L’idée est révolutionnaire et commence à faire son chemin en architecture.

Dans ce guide exhaustif et pragmatique signé Ayrton Nyang et Zachée Ngwe, vous explorerez l'intégralité des connaissances nécessaires à la réalisation d'une maison conteneur, du processus de conception jusqu'à la touche finale.

Les informations couvrent divers aspects tels que la sélection des conteneurs, la préparation du site, l'alignement et l'assemblage des conteneurs, l'installation des fenêtres et des portes, entre autres. Des instructions détaillées et des illustrations claires vous accompagneront tout au long de chaque phase du processus de construction.

Au-delà des aspects techniques liés à la construction de maisons conteneur, cet ouvrage explore également les dimensions écologiques, fiscales et pratiques de ce modèle de construction. Vous comprendrez comment les maisons conteneur se positionnent comme une option plus durable et économique que les habitations traditionnelles, tout en offrant la possibilité d'une personnalisation adaptée à vos besoins spécifiques.

Construire sa maison container (200 pages, Eyrolles, 2020, 28 €)

À la fois singulières et atypiques, les maisons conteneurs s'intègrent de plus en plus dans notre paysage, incarnant résolument l'esprit de notre époque. Idéales pour une habitation économique et au design moderne, elles représentent un engagement concret en faveur du développement durable, favorisant le recyclage et les économies d'énergie.

Cette quatrième édition actualisée de l'ouvrage de Sébastien Chevriot et d’Elise Fossoux propose un guide détaillé et pratique, vous accompagnant étape par étape dans votre projet de construction d'une maison conteneur, depuis la conception initiale jusqu'à l'obtention du permis de construire, de l'achat du conteneur à sa transformation, des travaux de construction aux aménagements, à réaliser soi-même ou à confier à des professionnels.

Une part significative de l'ouvrage se penche également sur les considérations écologiques et les normes écoresponsables inhérentes à ce type d'habitat. Les informations techniques associées aux six cas détaillés qui concluent le livre (six modèles de maisons conteneurs de différentes surfaces et volumes) vous permettront d'affiner votre projet en vous basant sur des exemples concrets.

