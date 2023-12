Barcelone : une ville à découvrir aussi par les livres

La capitale catalane attire des millions de touristes chaque année grâce à son riche patrimoine culturel, ses architectures emblématiques comme la Sagrada Familia et le parc Güell conçus par Gaudí, ses plages méditerranéennes et sa scène artistique dynamique. Cependant, cette popularité massive a engendré des problèmes tels que la surpopulation dans des lieux touristiques clés, une hausse des prix de l'immobilier, et des préoccupations environnementales liées à l'impact du tourisme sur la ville.

Le tourisme de masse à Barcelone a également modifié le tissu social de certains quartiers, provoquant parfois des tensions entre les habitants locaux et les visiteurs. Les autorités locales cherchent à trouver un équilibre délicat entre la promotion de l'industrie touristique et la préservation du caractère authentique de la ville. Des mesures ont été mises en place pour réguler le secteur, comme la limitation des locations de logements touristiques, afin de minimiser les effets négatifs du tourisme de masse sur la vie quotidienne des Barcelonais et de maintenir l'attrait durable de la ville pour les visiteurs.

On vient des quatre coins du monde à la découverte de la capitale catalane. Si l’on croise parfois des Chinois, on peut aussi voir des visiteurs venus des Emirats arabes unis. En effet, Dubaï, première ville de la région, devant Abou Dabi, offre, pour ses trois millions d’habitants, un hub aéroportuaire rendant accessible les destinations à la fois les plus lointaines et les plus variées. Dans un désir de dépaysement, les visiteurs sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour goûter aux joies de la culture ibérique.

Il faut dire que Barcelone constitue une des perles de la Méditerranée. C’est une métropole cosmopolite imprégnée d'une riche histoire, d'une architecture unique et d'une culture vibrante. Capitale de la Catalogne, cette ville catalane offre un mélange enchanteur de tradition et de modernité. Ses rues sinueuses du quartier gothique dévoilent des siècles d'histoire, tandis que les édifices modernistes, dont la célèbre Sagrada Familia conçue par Antoni Gaudí, témoignent de la créativité avant-gardiste qui a marqué la ville.

Les plages méditerranéennes ajoutent une touche de détente, offrant aux visiteurs l'opportunité de se ressourcer entre les explorations culturelles. Barcelone est également renommée pour sa scène artistique dynamique, ses festivals animés, et sa vie nocturne animée qui s'étend jusqu'au petit matin. Au-delà de ses trésors architecturaux, Barcelone séduit par sa gastronomie exquise, mêlant saveurs traditionnelles catalanes et influences contemporaines.

Les marchés animés comme La Boqueria invitent à une expérience sensorielle exceptionnelle, tandis que les tapas et les délices de fruits de mer sont incontournables pour tout amateur de cuisine espagnole. La convivialité des habitants, l'esprit festif omniprésent et la diversité culturelle font de Barcelone une destination incomparable, où l'on peut se perdre dans les ruelles médiévales, admirer des œuvres d'art révolutionnaires, et savourer l'essence même de la vie espagnole.

Partagés entre manne financière incroyable et désagréments très importants au quotidien, les habitants de Barcelone cherchent des solutions pour mettre en oeuvre une politique qui puisse permettre un tourisme plus raisonné et donc raisonnable. Il faut donc chercher à se réinventer. C'est une problème qui se pose aussi à de nombreuses autres villes à la fois en Espagne et en Italie. Si la pandémie avait mis en suspension cette problématique, le retour massif des touristes engendre la nécessité de trouver des solutions.

Art Nouveau - Paris, Bruxelles, Barcelone, Londres, Thomas Hauffe (516 pages, Place des Victoires, 39.95 €, 2019)

Voici un ouvrage qui offre une exploration captivante de l'esthétique florissante de l'Art Nouveau dans les grandes villes européennes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. L'auteur nous guide à travers les rues de Paris, Bruxelles, Barcelone et Londres pour révéler comment ce mouvement artistique a redéfini l'architecture, le design, et les arts décoratifs de l'époque. Les illustrations somptueuses et les photographies soigneusement sélectionnées transportent les lecteurs dans l'univers enchanteur de l'Art Nouveau, mettant en lumière les créations emblématiques de maîtres tels que Hector Guimard, Victor Horta, Antoni Gaudí et Charles Rennie Mackintosh.

En plongeant dans cet ouvrage, les lecteurs découvrent non seulement les caractéristiques distinctives de l'Art Nouveau dans chaque ville, mais également les influences transnationales qui ont façonné ce mouvement artistique révolutionnaire. L'auteur offre une perspective éclairante sur les artistes, les architectes et les artisans qui ont contribué à créer cette esthétique novatrice, tout en soulignant l'héritage durable de l'Art Nouveau dans le paysage artistique et architectural contemporain. "Art Nouveau - Paris, Bruxelles, Barcelone, Londres" constitue ainsi une plongée immersive dans l'époque charnière où l'Art Nouveau a émergé, captivant les amateurs d'histoire de l'art, de design et d'architecture.

BARCELONE : La beauté de l'architecture barcelonaise capturée en images – Koehl Chanel (184 pages, 25.32 €, 2023)

Plongez dans l'univers captivant de Barcelone à travers l'objectif magique de Chanel Koehl, une virtuose de la lumière capable de saisir l'essence même de cette métropole aux teintes mosaïques, créant ainsi une symphonie visuelle enchanteresse. Chaque photographie, minutieusement sélectionnée et présentée dans ce livre, révèle un instant figé dans le temps, une émotion tangible, une histoire subtile. Dans cet ouvrage, Gaudí s'unit à la mer, les ruelles étroites s'entrelacent avec les places animées, et les marchés effervescents se juxtaposent aux jardins secrets, habités par des oiseaux et des murmures.

Les pages de ce chef-d'œuvre photographique se déroulent comme un kaléidoscope, dévoilant tour à tour les trésors cachés de Barcelone et la vie bouillonnante de ses habitants. Explorez avec délectation cette expérience photographique exceptionnelle où les images transcendent les frontières, rendant les mots superflus. En parcourant les pages de cet ouvrage, plongez au cœur de cette ville enchanteresse et émergez imprégnés de la chaleur, de la passion et de la beauté qui caractérisent Barcelone. Un livre à savourer comme un voyage onirique à travers les pavés de la ville, chaque pas dévoilant une nouvelle surprise, un nouveau regard, une nouvelle histoire. Laissez-vous emporter par cette traversée artistique, une invitation véritable à la rêverie et au partage.

Antoni Gaudi (128 pages, Larousse, 14.95 €, 2022)

Indissociable de la ville catalane, Antoni Gaudi est à connaître pour espérer goûter à tous les charmes de la ville de Barcelone. Le livre Antoni Gaudí de Gérard Denizeau offre une plongée fascinante dans la vie et l'œuvre du célèbre architecte catalan. Denizeau, historien de l'art émérite, présente de manière concise et accessible l'univers créatif complexe de Gaudí, mettant en lumière son rôle majeur dans le mouvement moderniste du début du XXe siècle. L'ouvrage explore en détail les réalisations emblématiques de Gaudí, telles que la Sagrada Familia, le parc Güell et la Casa Batlló, tout en mettant en contexte les influences artistiques, philosophiques et religieuses qui ont façonné son travail visionnaire.

Au fil des pages, les lecteurs découvrent non seulement l'aspect architectural de Gaudí, mais également sa personnalité unique et ses convictions profondes. Denizeau offre un regard perspicace sur la manière dont Gaudí a intégré la nature, la religion et l'artisanat dans ses créations, contribuant ainsi à forger une identité architecturale distincte. Cet ouvrage constitue une ressource inestimable pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'héritage durable d'Antoni Gaudí et de son impact sur l'architecture contemporaine.

Je suis leur silence, traduction de Geneviève Maubille (Dargaud, 19.99 €, 2023)

Une autre façon de découvrir Barcelone est de se plonger dans les ouvrages de Jordi Lafebre, un auteur natif de la capitale catalane. Les albums de cet illustrateur et scénariste espagnol né en 1979 nous plongent efficacement dans une Barcelone moderne et trépidante à travers des intrigues toujours époustouflantes.

Avec son album Magré tout, il a par ailleurs obtenu le Prix Uderzo en 2021, ce qui montre la reconnaissance de son oeuvre, bien au-delà de son pays d'origine. Alliant rythme et humour, à travers des dessins parfois simples, voire mièvres, l'auteur nous entraîne dans des histoires toujours prenantes.

Crédits illustration Pexels CC 0