Piscine : des livres pour donner réalité à votre rêve

Le rêve de la maison individuelle en France représente une aspiration profondément ancrée dans la culture et le mode de vie français. Cette vision idéalisée de la propriété privée trouve ses racines dans la quête d'autonomie et d'intimité, reflétant le désir de posséder un espace personnel, généralement accompagné d'un jardin, loin des contraintes et des partages inhérents à la vie en immeuble. La maison individuelle incarne souvent l'idée d'une vie paisible, d'une intimité préservée et d'une connexion avec la nature, des éléments qui sont chers à de nombreux Français.

Le rêve de la piscine privée au sein de sa maison incarne une aspiration luxueuse à la détente et au bien-être, symbolisant le summum du confort et du loisir résidentiel. C'est l'idée d'avoir un oasis aquatique personnel à portée de main, offrant un refuge privé pour se relaxer, se rafraîchir et profiter de moments de convivialité en famille ou entre amis. S’il existe des kits piscines bois Ubbink, par exemple pour concrétiser ce rêve, la piscine privée transcende ainsi le simple concept de natation pour devenir un élément esthétique et récréatif, ajoutant une dimension de prestige à la propriété.

Cette aspiration à la maison individuelle s'est cristallisée au fil des décennies et a été soutenu par des politiques publiques favorables à l'accession à la propriété, notamment à travers des dispositifs tels que le prêt à taux zéro et d'autres incitations fiscales. Le choix de la maison individuelle est également lié à la valorisation de l'espace personnel et à une certaine quête d'authenticité dans un contexte où la vie urbaine peut parfois être perçue comme impersonnelle et effrénée.

La piscine privée s'inscrit souvent dans une quête de style de vie haut de gamme et s'associe à l'idée de créer une oasis de tranquillité au cœur de son propre espace résidentiel. Il symbolise le désir de luxe personnalisé, où l'on peut se détendre au bord de l'eau sans quitter le confort de sa maison. La piscine devient ainsi un élément central de l'aménagement paysager, une extension de la vie intérieure vers un espace extérieur soigneusement conçu.

Selon les dernières statistiques disponibles, 66 % des Français ont la chance de vivre dans une maison individuelle, ce qui place la France à 10 points au-dessus de la moyenne européenne en la matière. Avec près de 3,4 millions de bassins installés en 2022 (avec moitié moitié de piscines enterrées et hors sol), la France occupe la première place en Europe et se trouve juste derrière les Etats-Unis au niveau mondial. A y regarder de près, ces chiffres démontrent l’importance du loisir pour les Français, et cela se retrouve dans le nombre très important de résidences secondaires. C’est le cas d’un logement sur dix en France. Même si de nombreuses propriétés sont détenues par de riches étrangers, il n’en demeure pas moins que les Français en possèdent aussi une très grande partie.

J’ai piscine : La France heureuse (2022, Editions de l’Aube, 58 pages, 7.50 €)

Commençons cette sélection par un ouvrage revigorant, qui nous amène à voir les choses du bon côté. Si le Français est réputé pour son côté râleur, il ne faudrait pas non plus qu’il oublie tout ce qui contribue à son bonheur. Il est certainement plus heureux qu’il ne veut bien se l’avouer ! C’est ce qu’ont mis en lumière les auteurs Jean-Laurent Cassely, Pierre Humic, Anne-Claire Ruel et Elena Scappaticci.

A l’aide de critères novateurs, les auteurs nous entraînent dans une visite quelque peu renouvelée de l’Hexagone. On découvre ces Français en quête de sens, qui suivent des cours pour accéder au bonheur, mais aussi qui investissent massivement dans leur intérieur, la piscine privée devenant presque un art de vivre typiquement français.

L’essentiel pour votre piscine (24.90 €)

Si votre rêve est déjà devenu réalité, ce livre est fait pour vous. Vous entrez dans le monde parallèle du soin à accorder à sa piscine. C’est aussi ce qui vous permettra d’enfin pouvoir avoir une carte à jouer quand la discussion entre collègues tourne sur la question cruciale du caractère limpide de la piscine.

Voici un guide pratique pour que le rêve ne se transforme pas en cauchemar, et que vous ne soyez pas obligé de mettre du chlore à ne plus savoir qu’en faire pour tenter de récupérer votre eau soudain devenue bien verte. Oui, il y a un art de la gestion de l’eau de sa piscine, et cet art s’apprend. Et, quand il est maîtrisé, il permet de singulièrement réduire les coûts d’usage dudit bassin. Alors, avant de voir des petits poissons commencer à frétiller dans votre eau verdâtre, prenez connaissance des conseils de base donné par l’auteur, Patrice Guida, un expert dans son domaine.

Créer simplement un bassin de jardin (Editions Ulmer, 160 pages, 2013, 19.90 €)

Si vous avez choisi de revenir à la raison, devant la folie des piscines privées, mais que vous voudriez quand même avoir un peu d’eau dans votre jardin, rien de tel qu’un joli bassin d’agrément. Avec Eric Renoir paysagiste-pépiniériste, spécialiste du jardin aquatique, initiez-vous à la magie de ce type d’installation. Rien de plus beau pour magnifier un jardin quelque peu quelconque. En tout cas, ce sera toujours bien plus beau qu'une piscine nucléarisée !

Diplômé de l'Ecole du Breuil, Arts & Techniques du paysage, à Paris, Eric Renoir nous fait découvrir les plantes qu’il convient de choisir pour égayer son bassin. Illustré abondamment de photos et de schémas, cet ouvrage se veut instructif et pédagogique. Il vous facilitera en tout point l’installation de votre mare. A vous bientôt la joie d’écouter les grenouilles le soir, et les crapauds !