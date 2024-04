L’eau : une ressource à découvrir par les livres

L'eau est une ressource essentielle à la vie, mais elle devient de plus en plus rare et précieuse dans notre monde contemporain. Les tensions autour de l'approvisionnement en eau sont de plus en plus fréquentes, en raison de facteurs tels que le changement climatique, la croissance démographique et l'urbanisation. Selon les prévisions, d'ici 2050, plus de la moitié de la population mondiale pourrait vivre dans des régions souffrant de pénuries d'eau. Cette situation a des conséquences graves pour la santé, l'agriculture, l'industrie et l'environnement.

L'un des principaux défis liés à l'eau est la gestion de la demande croissante. L'agriculture est le secteur le plus consommateur d'eau, représentant environ 70 % de l'utilisation mondiale. Avec la croissance de la population, la demande de nourriture augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande en eau pour l'irrigation. En outre, l'industrialisation et la croissance économique ont également augmenté la demande en eau pour la production d'énergie, la fabrication de produits et la fourniture de services. Cette demande croissante exerce une pression sur les ressources en eau, en particulier dans les régions arides et semi-arides.

Un autre défi important est la qualité de l'eau. La pollution de l'eau est un problème croissant dans de nombreuses régions du monde, en raison de l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, de la contamination industrielle et des déchets domestiques. La pollution de l'eau peut avoir des conséquences graves pour la santé humaine et l'environnement, notamment la propagation de maladies, la destruction des écosystèmes et la perte de biodiversité. En outre, le changement climatique peut également affecter la qualité de l'eau en augmentant la température de l'eau, ce qui favorise la croissance d'algues nocives et la propagation de maladies.

Face à ces défis, il est essentiel de mettre en place des stratégies efficaces pour garantir un approvisionnement en eau durable et de haute qualité. Quand on a la chance de disposer d’un jardin, il est possible de mettre en œuvre des techniques simples pour assurer une gestion saine et respectueuse des ressources disponibles. On peut par exemple recourir à un récupérateur d’eau de pluie comme en propose https://gammvert.fr ce qui offre l’immense avantage de diminuer sa consommation d’eau courante pour arroser son jardin, voire de ne plus avoir besoin du tout d’ouvrir le robinet. Il est en effet quelque peu absurde de recourir à une eau qui a un coût certain, au regard de tout ce qu’elle a demandé pour la rendre potable, simplement pour arroser ses plantes ou son potager.

Quand on veut rentrer dans des dynamiques bien plus ambitieuses, il est nécessaire de se plonger dans quelques livres qui offrent un tour d’horizon des plus éclairants sur la question de l’eau et de ses usages à travers le monde, du plus simple et du plus trivial au plus complexe et au moins présent dans notre esprit.

Eaux : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs (288 pages, 2023, 39 €)

Signé Florence Thinard, Caroline Carissoni et Jean-Baptiste de Panafieu, cet ouvrage particulièrement complet est proposé par l’éditeur Terre vivante. L'eau est un sujet vaste et complexe, qui touche à de nombreux domaines. Pour aborder cette question, des compétences et des regards pluriels ont été réunis, avec deux journalistes et un biologiste océanographe spécialiste des documentaires de vulgarisation sur le monde marin.

Ce livre, qui se veut à la fois encyclopédique et accessible, aborde tous les aspects de l'eau : la biologie, la chimie, la physique, l'énergie, la géographie, l'histoire, l'économie, la société, la politique, le voyage, l'anthropologie, les religions, les techniques, l'art, la littérature, l'imaginaire et la beauté. Chaque sujet est traité dans une série de doubles pages, avec un style à mi-chemin entre la vulgarisation et le journalisme.

Le lecteur pourra ainsi s'instruire et s'émerveiller devant les nombreuses surprises que réserve le monde de l'eau. Les illustrations photographiques, cartographiques, iconographiques et autres documents historiques viennent enrichir les explications et captiver l'attention.

Ce beau livre, intemporel et unique en son genre, s'adresse à tous les curieux, les savants, les historiens, les explorateurs, les pêcheurs, les navigateurs... Il permet de contempler les merveilles du milieu aquatique, de plonger dans l'histoire passionnante de la construction des civilisations, et de prendre conscience de l'importance de l'eau dans notre quotidien, ainsi que des enjeux géopolitiques qui y sont liés. Dans un autre cadre, et pour élagir la réflexion, on peut aller consulter les ressources qui sont mises à disposition par le ministère de la Transition écologique concernant l'eau et sa gestion en France

L'eau et ses enjeux (2017, 264 pages, 26 €, Deboeck)

Avec cette seconde édition, le professeur de génie civil François Anctil nous invite à explorer les multiples aspects de l'eau sous toutes ses formes : liquide, solide et gazeuse. L'auteur traite de manière approfondie les différents états de l'eau tout au long de son cycle, en lien avec les interactions naturelles et les besoins humains. Dans cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la gouvernance de l'eau, la COP21 et l'acidification des océans. L'ensemble de l'ouvrage a été mis à jour avec des statistiques et des données récentes.

L'eau est une ressource répartie de manière inégale sur notre planète, ce qui engendre de nombreux défis pour le XXIe siècle. Les mégalopoles ont des besoins croissants en eau, tandis que le réchauffement climatique, la sécheresse, les inondations et les maladies hydriques sont autant de problématiques à prendre en compte. Les hommes doivent donc relever des défis majeurs, tels que le partage équitable de cette ressource, la fourniture d'une eau salubre pour tous et la gestion des pénuries et des excédents. Peut-être que dans un tel cadre, le choix de faire construire une pisicine n'est pas le meilleur à faire. Mais cela relève d'une autre histoire.

L'eau dans le monde (302 pages, 45 €, Editions Eyrolles, 2021)

Voilà un ouvrage qui se propose de nous faire faire un tour du monde autour de la question de l’eau, avec, aux commandes, Pierre-Alain Roche, enseignant à L'École nationale des ponts et chaussées et à L'École polytechnique en hydrologie et gestion de L'eau. Cet ouvrage s'adresse principalement aux enseignants et aux étudiants du supérieur qui envisagent de travailler dans des domaines liés à l'eau. Les experts trouveront également dans ce livre une synthèse actualisée des débats internationaux, ainsi que de nombreux exemples concrets issus de différentes régions du monde, avec un focus particulier sur l'Afrique. Des pistes de réflexion et d'approfondissement sont proposées pour encourager les lecteurs à progresser dans leur compréhension des enjeux liés à l'eau.

Mais ce livre ne nécessite aucun prérequis et s'adresse à tous ceux qui souhaitent aller au-delà des discours simplistes et comprendre les enjeux complexes liés à l'eau dans toutes leurs dimensions. Il vise à encourager les lecteurs à s'engager activement dans la recherche de solutions pour relever les défis futurs liés à cette ressource vitale. En somme, cet ouvrage est un outil précieux pour les professionnels et les étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les enjeux liés à l'eau, tout en étant accessibles à un public plus large souhaitant comprendre les défis complexes liés à cette ressource essentielle.

Crédits illustration Pexels CC 0