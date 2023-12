Des livres pour voyager à Londres et Venise

Bien que Londres et Venise diffèrent grandement dans leur géographie et leur atmosphère, elles partagent une histoire riche et une importance culturelle significative. Londres incarne la modernité, avec ses gratte-ciel imposants et son énergie urbaine, tandis que Venise conserve un charme intemporel avec ses canaux pittoresques et son architecture médiévale. Les deux villes sont des centres culturels majeurs, offrant des trésors artistiques, des institutions historiques et une diversité culinaire. Si Londres représente la vitalité et la diversité d'une métropole mondiale, Venise incarne le romantisme et la magie d'un lieu hors du temps.

Londres et Venise, chacune à sa manière, captivent les visiteurs par leur beauté et leur héritage culturel. Que ce soit la majesté imposante de Big Ben à Londres ou les ruelles étroites de Venise où les gondoles glissent silencieusement, ces deux villes continuent d'inspirer et de fasciner, chacune offrant une expérience unique qui reflète son caractère distinctif au sein du panorama mondial.

Londres, capitale du Royaume-Uni, est une métropole dynamique et cosmopolite qui jouit d'une histoire riche et d'une influence mondiale. Située sur les rives de la Tamise, la ville est un mélange harmonieux de modernité et de tradition. Les monuments emblématiques tels que le Palais de Westminster, le Tower Bridge et le British Museum témoignent du patrimoine culturel de Londres. La diversité de ses quartiers, de Notting Hill à Shoreditch, offre une variété d'expériences, des boutiques chics de Knightsbridge aux marchés animés de Camden. Les parcs royaux tels que Hyde Park offrent un refuge verdoyant au cœur de la métropole. Londres est également un centre financier et artistique majeur, avec le quartier des affaires de la City et des institutions culturelles renommées telles que le West End.

Venise, surnommée la "Sérénissime", est une ville unique en son genre construite sur un archipel de 118 petites îles séparées par des canaux et reliées par des ponts. Nichée dans la lagune de Venise en Italie, la ville est un chef-d'œuvre d'architecture et d'art. Les canaux, dont le Grand Canal, serpentent entre les bâtiments aux couleurs pastel, créant une toile pittoresque. La Place Saint-Marc, avec la basilique éponyme et le campanile, est le cœur historique de la ville. Venise est également renommée pour son art, avec des trésors comme la Gallerie dell'Accademia et le Palais des Doges. Les gondoles glissant silencieusement sur les canaux ajoutent à l'atmosphère romantique et unique de la ville. Venise est également célèbre pour son Carnaval animé, attirant des visiteurs du monde entier pour ses costumes élaborés et ses festivités animées.

Avant même que d'entrer dans des livres portant sur la ville de Londres, vous pouvez aussi aller faire un tour du côté de la série Netflix Bodies, adaptation du roman graphique éponyme de Sy Spencer. On y suit quatre inspecteurs dans quatre périodes historiques distincte au sein de la ville de Londres. Un voyage à travers le temps, en somme.

Londres, Valentina Facci (240 pages, Vilo, 27.90 €, 2016)

Indéniablement l'une des métropoles les plus captivantes au monde, Londres se distingue par sa nature éclectique, formant un authentique melting-pot de cultures, de dialectes, de couleurs et de saveurs. Les trente-deux bourgs qui composent la ville servent de cadre aux joyaux londoniens, avec la City of London en leur sein, un cœur historique aux origines anciennes remontant à la fondation par les Romains en l'an 43 après Jésus-Christ. La Tamise, traversant la métropole d'ouest en est, crée une frontière naturelle entre les terres de la rive nord et de la rive sud, une division qui, bien que géographique à l'origine, est devenue symbolique au fil des siècles. Ces deux zones conservent aujourd'hui des traces marquées de leurs différences culturelles et politiques.

Richement illustré de photographies, cet ouvrage offre une promenade immersive à travers la cité londonienne, révélant ses charmes surprenants, ses parcs luxuriants et son architecture unique, mêlant harmonieusement le passé et le contemporain. Ce périple est également une invitation à plonger, le temps d'une lecture, dans l'effervescence de la foule londonienne, une population haute en couleur qui explore les marchés célèbres à la recherche de vêtements vintage extravagants avant de savourer le meilleur fish and chips au monde.

Londres, Jason Brooks (Larousse, 160 pages, 33 €, 2014)

Élue première destination touristique au monde devant Paris en 2014, Londres prend vie de manière inattendue à travers les croquis, dessins et aquarelles de Jason Brooks, célèbre créateur de mode britannique au rayonnement international.

Après avoir consacré son talent et son imagination à Paris, Jason Brooks exprime, dans ce nouvel ouvrage, son amour et sa fascination pour « sa » ville. Les rues, cafés, restaurants, architectures, parcs, musées, mode, boutiques, vie nocturne... tout devient source d'inspiration, constituants autant de chapitres que de lieux à explorer.

Faisant office à la fois de guide et de journal intime illustré, ce superbe livre nous convie à un voyage extraordinaire au cœur de Londres, une ville à l'éclat éblouissant qui réserve souvent des surprises.

Si vous souhaitez vous tourner vers Venise, voici deux petits ouvrages à ne pas manquer. Si le second peut vous paraître un peu cher, n'oubliez pas qu'en 2024, après plusieurs rebondissements, la ville de Venise va instaurer une taxe par visiteur d'un montant avoisinant les 5 euros par jour. Alors, il est peut-être temps de faire du tourisme depuis son canapé. Cela fait du bien au portefeuille, mais aussi à la planète mise à mal par le surtourisme.

Venise : Petit atlas hédoniste (256 pages, Editions du Chêne, 35 €, 2019)

Signé par Lucie Tournebize pour les textes et Guillaume Dutreix pour les photographies, cet ouvrage vous entraînera dans les méandres de l’une des plus belles villes italiennes : Venise, la Sérénissime. Au fil des pages, on vous propose des entrées thématiques, mais aussi un rappel des lieux incontournables pour ne rien manquer.

Cependant, la richesse de cet ouvrage est de vous entraîner à la découverte d’une Venise artistique. Ainsi, vous pouvez aller voir la Venise revue par Philippe Starck, mais aussi aller déguster des cicchetti dans les bacari de la ville. Que pensez-vous, sinon d’aller admirer les plus belles constructions liées à l’art moderne dans le palais baroque de Ca’Pesaro.

Venise : invitation privée (Flammarion, 304 pages, 65 €, 2022)

Venise, la cité aux mille facettes, où chaque reflet évoque la magie d'un miroir, où la soie et l'or tissent des harmonies, et où la lumière se mêle à la dentelle dans une danse enchanteresse, formant un paysage de transparence et de délicatesse, comme de la porcelaine précieuse. Servane Giol, une experte avisée, nous guide avec une sensibilité exquise au cœur de l'art de vivre vénitien. Son invitation intime nous conduit à la rencontre de résidents exceptionnellement créatifs, ouvrant les portes de palais historiques privés et de demeures restaurées par une nouvelle génération d'artistes et de designers, attirés par l'éclat, l'énergie et le style de vie unique de la cité lagunaire.

Grâce à son cercle d'amis talentueux, Venise retrouve vitalité et élégance, offrant une nouvelle mise en lumière des artisanats traditionnels les plus raffinés, préservés avec passion pour les générations à venir. Mattia Aquila sublime cette déclaration d'amour aux beautés cachées et aux savoir-faire qui ont forgé la renommée de Venise à travers des photographies éblouissantes. Un témoignage à la fois révélateur et indélébile, destiné à tous ceux qui gardent en mémoire l'émerveillement de leur première vision des dômes, des campaniles et du silence doré et irisé de cette cité mythique suspendue entre ciel et mer.

Crédits illustration Pexels CC 0