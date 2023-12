Ces livres qui vous apprennent tout sur l’épargne

L’éducation financière occupe une place importante dans notre constante quête de succès et de bien-être, et va au-delà de la recherche de simples connaissances sur l’argent. En effet, elle a le pouvoir de transformer du tout au tout des vies en offrant des compétences utiles, des perspectives et des outils pour naviguer aisément dans le monde des finances. De nombreux experts en finance ont à travers les âges partagé leurs connaissances par le biais d’ouvrages, offrant ainsi un chemin vers la stabilité et la liberté financière. Découvrez ici les meilleurs livres qui vous apprendront tout ce qu’il faut savoir pour une éducation financière réussie.

L’épargne, qu’est-ce que c’est ?

L’épargne représente la partie de votre revenu qui n’est pas dépensée, ou, plus précisément, qui ne l’est pas sur une période donnée. Il s’agit d’une forme d’économie qui se fait, pour certains, sur toute une vie dans l’attente de projets futurs. Elle sert le plus souvent à faire en sorte de disposer de fonds pouvant être utilisés plus tard au besoin, en cas d’imprévus par exemple. En fonction de la date de réalisation de votre projet, elle peut se présenter sous différentes formes. L’une peut se faire chez soi, donc statique puisqu’elle ne rapporte rien, et l’autre peut se faire en réalisant des placements dans des établissements financiers. Cette dernière option vous permet de fructifier vos fonds et ainsi, de bénéficier de bonus.

En as-tu vraiment besoin ?, Pierre-Yves McSween

Avec une pointe d’humour, le livre de Pierre-Yves McSween éduque sur les manières de rompre avec les mauvaises habitudes financières. En effet, bien que la plupart pensent faire des dépenses utiles, la réalité est toute autre. Cette conclusion, le comptable de formation y est parvenu en observant ses clients le temps que sa carrière aura duré. D’une certaine manière, le titre du livre est déjà en quelque sorte une astuce pour permettre de modérer ses achats compulsifs. Le tout est de se demander, en ai-je vraiment besoin ?

Même si cette question pourrait embarrasser certains, elle est bien une invitation à réfléchir à comment atteindre la liberté financière. En effet, l’ouvrage explore en profondeur les raisons qui poussent le plus souvent à la consommation, démontre l’irrationalité de celles-ci et met la lumière sur les pratiques marketing des marques qui, souvent, agissent comme des pièges à souris. S’affranchir du consumérisme et redevenir maître de son budget, c’est ce que le livre propose avec diverses solutions concrètes.

The millionaire next door, Thomas J. Stanley

Le concret, c’est ce que Thomas J. Stanley compte faire voir dans son livre qui parle des nombreux millionnaires américains et pas de son voisin). Il se sert de son ouvrage pour éduquer sur des choses qui ne se voient pas souvent. Qu’est-ce qui fait le point commun de ces hommes qui ont, semble-t-il, réussi leurs vies ? Thomas J. Stanley y met la lumière à travers sept traits, sept caractéristiques de ces hommes, que chacun de ces derniers possède depuis toujours. Mais pour peu que ceux-ci soient utilisés à bon escient, ils resteront insignifiants, tellement qu’on ne les remarquera pas.

Ce que The Millionnaire Next Door apprend au lecteur, c’est de se décider à, soit être riche, soit paraître riche. Les deux n’étant pas pareils, lorsqu’on se rend compte de l’importance des sept traits communs aux millionnaires dont parle l’œuvre, le choix devient on ne peut plus clair. Et c’est là tout l’intérêt du livre, s’inspirer de ceux qui ont réussi pour se construire soi-même.

Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill

Parmi les guides qui abordent la notion de gestion financière, figure le classique et très célèbre ouvrage de Napoléon Hill, l’un des premiers livres parus sur le développement financier. Ce dernier a passé une bonne partie de sa vie à étudier les caractéristiques des hommes les plus nantis de son époque, pour ensuite proposer au grand public les habitudes à adopter afin de se sécuriser financièrement. Le livre n’est pas “vide” comme le sont certains des ouvrages qui traitent du sujet. Ici, les efforts de l’auteur pour vous apporter des informations utiles se remarquent par la présence d’outils qui ont pour but d’aider à l’amélioration personnelle et à mettre en place les clés du succès.

En prenant pour exemple de grands entrepreneurs qu’il a côtoyés comme Dale Carnegie et John D. Rockefeller, l’auteur invite le lecteur à s’imprégner de leurs habitudes pour réussir. Développer les compétences et l’état d’esprit de ces grands hommes devrait permettre d’atteindre le succès, quel que soit le domaine d’activité dans lequel l’on évolue. Le livre met en avant 13 étapes à suivre pour atteindre des objectifs de richesse et de développement personnel. Le sérieux du livre est démontré par la présence de différentes études scientifiques que l'on trouve au fur et à mesure que l’on avance dans sa lecture.

100 € Pour lancer son business, Chris Guillebeau

Dans son livre, Chris Guillebeau a pour but de donner aux entrepreneurs rêveurs les clés pour commencer à vivre de leurs passions. Contrairement à ce qu’on peut croire, il n’est pas nécessaire de faire de grosses levées de fonds pour créer une entreprise. Tout dépend de la démarche suivie, et Chris Guillebeau est prêt à le prouver dans son livre avec quelques exemples concrets, souvent faciles à mettre en place.

Le livre est rempli d’études de brefs cas où des personnes sont parvenues à créer leurs entreprises tout en augmentant eux-mêmes leurs revenus, sans pour autant avoir besoin d’y injecter des sommes faramineuses. Le tout soutenu par une bonne dose de motivation pour commencer à vivre d’un rêve enfoui depuis bien trop longtemps.

Tout le monde mérite d’Être riche, Olivier Seban

Tout le monde a le droit de voir ses revenus augmenter sans pour autant avoir à investir des milliers d’euros dans des actions ou être un professionnel de l’économie. Pour Olivier Seban, cela est une évidence, et parcourir son livre donne des solutions simples et accessibles pour parvenir à faire décoller de maigres finances. Dans le livre, s’apprend tout ce qui n’a jamais été dit à l’école sur l’argent. À terme, les conseils qui y sont prodigués devraient permettre de s’assurer une certaine sécurité financière.

L’homme le plus riche de Babylone, Georges S. Clason

C’est un véritable voyage dans le temps pour apprendre à gérer ses finances que Georges S. Clason offre avec son livre plein d’anecdotes amusantes sur des marchands de la cité antique. L’ouvrage est court et son message est simple à appréhender. À l’image d’un secret de sages, le livre explique comment réussir sur le plan financier. Des astuces et outils sont éparpillés çà et là dans de nombreuses petites paraboles qui devraient rendre possible l’amélioration des aptitudes financières et mener à l’assurance d’un revenu confortable et durable.

La richesse se crée lorsqu’on se rend compte que seulement une partie de l’argent nous appartient. C’est ce que Clason s’efforce à enseigner dans son livre pour montrer l’importance des économies, le remboursement des dettes et la vision sur le long terme.

Père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki

On ne saurait parler des meilleurs ouvrages pour prendre les bonnes décisions en matière de stratégie financière sans citer le classique « Père riche, père pauvre », qui a séduit au point de se vendre à des millions d’exemplaires. Cela s’explique peut-être par le fait que l’œuvre raconte l’expérience personnelle de son auteur, Robert Kiyosaki. Ce dernier a pris la peine de compiler toutes les différences qu’il a vues entre son père, pauvre, et l’ami de ce dernier, riche. L’ouvrage est assez facile à lire et on y découvre le contraste entre l’éducation délivrée par ces deux parents à leurs enfants. En effet, pour l’auteur, ce ne sont pas forcément les études ou le travail acharné qui mènent à la richesse, mais plutôt la manière dont est perçu l’argent déjà présent, et comment il est utilisé pour se multiplier.

Il faut oser mettre en place des systèmes pour atteindre l’indépendance financière. Savoir comment traiter son argent est une chose à laquelle l’auteur invite par ce témoignage de son enfance, où il met la lumière sur les deux éducations auxquelles il a eu à faire face. Il en profite ainsi pour introduire des concepts essentiels pour toute personne voulant mieux gérer ses finances et leur assurer une stabilité future. Le livre est assez riche en informations et explique d’une certaine manière l’origine du succès de l’auteur.

