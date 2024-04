Pour mieux comprendre les droits et libertés fondamentaux français

L'ouvrage tient compte des dernières évolutions en matière de droits et libertés, comme le droit à un environnement sain, et offre une approche concrète des différents droits et libertés, tels que le droit à la vie et au logement. Un manuel qui s'adresse aussi bien à l'enseignement en faculté de droit, qu'à un plus large public.

Les étudiants en licence de droit, les étudiants des Instituts d'études politiques (IEP), les préparationnaires à divers concours (dont l'INSP et l'ENM), les agents des organisations internationales et nationales en charge des droits de l'homme, ainsi que tout citoyen souhaitant en savoir plus sur les droits et libertés en France...

Cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour quiconque souhaite mieux comprendre et maîtriser les enjeux liés aux droits et libertés fondamentaux.

La Documentation Française nous en offre un extrait en avant-première :

Paul Le Calvé est administrateur à la Commission des lois du Sénat, il enseigne les droits et libertés fondamentaux dans plusieurs institutions (dont l’université Paris I).

À paraitre le 19 juin 2024.