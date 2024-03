L'ascension et la chute de John Galliano et Alexander McQueen  

Leurs défilés se transforment en véritables spectacles, en cérémonies décadentes pouvant rivaliser avec les productions les plus spectaculaires du cinéma et de l'opéra. À cette époque, le luxe est encore l'apanage de quelques entreprises familiales où les couturiers règnent en maîtres.

Cependant, vingt ans plus tard, le secteur se transforme en une industrie mondiale dominée par un objectif unique : le profit. Après avoir été à l'avant-garde de cette révolution, les deux stylistes sont finalement engloutis par ses mécanismes.

En 2010, McQueen se suicide, tandis que Galliano plonge dans l'alcoolisme et voit sa carrière imploser suite à des propos antisémites tenus en public à Paris. De l'ascension à la chute, Dana Thomas retrace la vie et l'œuvre scandaleuse des créateurs les plus talentueux de notre époque. Il s'agit d'une biographie croisée qui se lit comme le récit captivant de deux décennies de style, d'excès et de rivalité acharnée.

Un texte traduit de l'anglais (États-Unis) par Étienne Gomez.

Les éditions Séguier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Dana Thomas est une auteure et journaliste spécialisée dans la mode, écrivant pour le New York Times. Elle a également publié plusieurs livres, dont l'enquête Luxe & Co (Les Arènes, 2008), qui a inspiré la série Luxe, la fabrique du rêve (2022).