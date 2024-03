Comment l'Occident a-t-il fabriqué la nature ?

Face à un univers sans limites ni centre, les penseurs, artistes et scientifiques du XVIIe siècle créent des microcosmes pour fuir le vertige de l'infini. Dans des espaces tant imaginaires que réels, ils construisent la nature comme une scène distincte de l'humain, habitée par des forces sauvages à dompter, imiter, et finalement exploiter au profit des puissants. Ceci marque l'émergence d'une cosmologie moderne singulière.

En examinant l'interconnexion entre les domaines esthétiques, scientifiques et politiques entre le XVIe et le XVIIe siècle, cette étude aborde la transition vers la modernité occidentale et son épuisement au travers de certains de ses espaces et artefacts clés. La Terre, restant insaisissable, nous oblige à continuellement créer des outils, théories, images, mises en scène et narrations.

Aujourd'hui, nous pouvons les réinterpréter non pas comme les vecteurs de nos erreurs anthropocènes, mais comme des refuges conçus pour habiter le chaos du monde.

Les éditions de La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

Frédérique Aït-Touati, une historienne des sciences et metteure en scène, a contribué à plusieurs publications marquantes. Ses œuvres incluent Contes de la Lune édité par Gallimard en 2011 et réédité en poche par La Découverte en 2024, Terra Forma, co-écrit avec Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, publié chez B42 en 2019, ainsi que Trilogie terrestre, une collaboration avec Bruno Latour, sortie chez B42 en 2022.