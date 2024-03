Quand un astronome étudie la question des spectres

En 1895, en pleine controverse de l'affaire Dreyfus en France, Flammarion se lance dans une aventure extraordinaire à la suite d'un événement bouleversant.

Accompagné de Jules Verne, son ami, il s'aventure dans l'Amazonie à la découverte d'une civilisation oubliée qui lui présente une vérité troublante : les spectres aspirent peut-être à plus qu'à nous hanter, ils visent à nous remplacer.

Les éditions Flammarion nous dévoilent les premières pages en avant-première :

Roland Portiche est un réalisateur et écrivain, spécialisé dans les documentaires et magazines télévisés, avec des œuvres notables telles que Temps X et Les grandes énigmes de la science. Il a également écrit plusieurs livres à succès, dont La Machine Ernetti, Ernetti et l’énigme de Jérusalem et Ernetti et le voyage interdit, tous publiés chez Albin Michel.