Que cache le discours des transfuges de classe ?

Ce succès s'explique par le fait que ces récits traitent à la fois de questions collectives que sont la place des classes populaires, les injustices et les possibilités de réparations sociales, ainsi que de questions personnelles telles que le parcours de vie singulier, l'identité fractionnée et l'acceptation de soi, le tout souvent présenté sous un angle politique.

Cependant, ces récits de transfuges de classe soulèvent un paradoxe majeur : est-il possible de trahir ses origines en changeant de classe, en adoptant d'autres valeurs et même une autre identité, tout en prétendant les défendre en leur offrant un espace de représentation et en leur rendant une parole publique dont ils sont privés ? Ce discours prétend porter une parole populaire, mais peut-il être accusé de la confisquer ?

Ce livre utilise les outils de l'analyse du discours pour examiner les ambitions du récit de transfuge de classe. Est-ce un contre-récit qui s'oppose aux récits dominants, ou est-il devenu, malgré lui, un récit mythique récupéré par le storytelling médiatique et politique libéral ?

Les éditions de la Découverte nous en offrent un aperçu en avant-première :

Laélia Véron occupe le poste de maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Titulaire d'un doctorat en langue et littérature françaises, elle est également agrégée de lettres modernes et diplômée de l'École Normale Supérieure de Lyon. Son travail de recherche explore les interactions entre le langage et le pouvoir. Parallèlement, elle est chroniqueuse sur France Inter et dispense des cours en milieu carcéral.