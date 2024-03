Joies et merveilles d'un ballon rond au bout du pied : foot et enfance

« J’ai éprouvé un coup de cœur quand j’ai découvert les photos de Bruno Mazodier représentant des enfants et des adolescents jouant au football, un peu partout sur la planète. Elles incarnaient avec talent une idée qui m’est chère : l’essence du football est bien éloignée du football bling-bling, des scandales politico-financiers, des milliards indécents répandus par un business contaminé.

L’essence du football, sa magie spécifique, qui en font un langage universel, parlé aux quatre coins du monde, c’est l’esprit d’enfance. Un football à quatre sous, joué sur un bout de trottoir, une plage, un terrain vague, un coin de terre désertique.





Est née bientôt l’envie d’écrire dans cette couleur-là : rarement pour illustrer ces photos par des textes, mais pour retrouver en moi cette façon de vivre le football, de rêver le football. En roulant des chaussettes pour en faire une balle, en posant quatre cartables pour en faire des buts. Bien sûr, les enfants, les ados qui transfigurent ainsi le réel le font toujours en évoquant, en devenant quelques instants les idoles qu’ils voient à la télévision.

Mais c’est une opération poétique : quelque part, ils savent que les rêves réalisés ne sont jamais à la hauteur de l’imaginaire. Toute l’industrie corrompue du football mondial n’a de sens paradoxal que pour donner vie à la seule chose qui compte : le foot est une enfance. »

Les éditions du Seuil nous en proposent ici les premières pages :

Né en 1950, Philippe Delerm est écrivain et dirige la collection « Le Goût des mots » aux éditions Points. Très vite passionné par le sport, il a pratiqué en club le football et l'athlétisme. À défaut de devenir un champion du 400 mètres, il a d'abord souhaité être journaliste sportif avant d'effectuer des études de Lettres à la faculté de Nanterre et de se consacrer à l'écriture.

Auteur d'une soixantaine d'ouvrages, il voue son travail à la restitution d'instants fugitifs, à l'intensité des sensations d'enfance. On lui doit notamment, au Seuil Beaux Livres, La Beauté du geste (2014), Secrets d'albums (2016) et Fragments vénitiens (2021), coécrits avec sa femme, Martine Delerm.



Bruno Mazodier vit et travaille à Paris. C’est à la suite d’un tour du monde réalisé en 1993 et de la publication d’un reportage sur des pêcheurs indonésiens qu’il décide de faire de la photo son métier. Il alterne depuis les travaux personnels et les reportages de commande pour la presse magazine et la communication. Ses photos sont présentes dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France depuis 2008.