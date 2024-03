Le blizzard fouette les figures, la tension monte

BONNES FEUILLES - Parmi eux, quatre personnes portent un fusil en bandoulière, le canon pointé vers le ciel. Le blizzard fouette les figures et fait voleter les bords de leurs manteaux, tandis que les individus gardent leurs mains, bien au chaud dans leurs poches, la tête baissée, comme s'ils complotaient quelque chose. Cette scène dégage une atmosphère étrange, presque irréelle.

À proximité de la frontière italienne, dans une zone isolée, Tordinona est un village bien propice à la solitude. Face à l'approche d'une tempête, Marcus et sa supérieure, Nadia, membres de la gendarmerie, s'apprêtent à quitter les lieux, lorsque le garde champêtre local trouve le cadavre de la fille du maire.

Le lendemain, puisque le seul pont qui mène à la vallée a été ravagé par une avalanche, le maire et certains habitants accusent un étranger de passage du meurtre. Malgré leur colère et leur soif de justice, Nadia et Marcus défendent leur mission de protection, prêts à affronter l'hostilité villageoise.

Dans cette atmosphère oppressante de montagne, où la beauté immaculée des paysages contraste avec la montée de la tension, on se demande ce qui arrive aux individus quand l'autorité de la loi et la protection des innocents sont presque absentes.

Les éditions Le mot et le reste nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Sébastien Vidal est né à Tulle en 1971. Après 24 années en gendarmerie, il est revenu en Corrèze et vit désormais à Saint Jal. Aux éditions Le mot et le reste, il a publié Ça restera comme une lumière et Où reposent nos ombres, lauréat du Prix du Roman noir 2023 des Bibliothèques et des Médiathèques de Grand Cognac, du Prix de la Briance 2023, sélectionné pour le prix Dora Suarez 2023.