Gaïa, hypothèse scientifique ou fantaisie New Age ?

BONNES FEUILLES - Cette notion a suscité de vifs débats, étant parfois réduite à un simple altruisme biologique ou considérée comme une fantaisie New Age.

Toutefois, l'impact de Gaïa sur les sciences environnementales et la pensée moderne dépasse ces critiques, offrant un nouveau cadre pour comprendre les interactions globales entre la vie et la Terre, et soulignant son influence durable sur nos approches scientifiques, philosophiques, et politiques de l'environnement.

Les éditions de la Découverte nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Sébastien Dutreuil, chargé de recherche au CNRS en histoire et philosophie des sciences (centre Gilles Gaston Granger, université Aix Marseille), est notamment l'auteur de Writing Gaia: The Scientific Correspondence of James Lovelock and Lynn Margulis (Cambridge University Press, 2022).