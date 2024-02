Joseph Smith, fondateur du mormonisme

BONNES FEUILLES - Mais Joseph, même s'il ne sait ni lire ni écrire, est bientôt visité par des visions surnaturelles qui le transformeront en le prophète fondateur du mormonisme, une religion qui reste largement suivie de nos jours.

Les éditions Delcourt nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Né en 1984 au New Jersey, Noah Van Sciver, le plus jeune d'une famille mormone, a commencé sa carrière dans le monde de la bande dessinée en s'auto-éditant, aux côtés de John Porcellino. Son talent a rapidement attiré l'attention de Fantagraphics, un éditeur indépendant reconnu aux États-Unis. L'auteur s'est distingué avec la série Fante Bukowski, qui l'a propulsé de la scène alternative à la création contemporaine. Son œuvre prolifique lui a valu plusieurs Ignatz Awards et des nominations aux Eisner Awards.

Ses livres, traduits et régulièrement publiés en français, démontrent sa facilité à naviguer entre fiction (Le Bord du gouffre, L'Employé du moi, 2019) et autobiographie (Mon aventure torride en 2019 et Pour l’amour de l’art en 2020), révélant à chaque fois son talent pour construire des histoires spontanées et captivantes.

Noah Van Sciver vit actuellement à Columbia, où il achève cette biographie de Joseph Smith, fondateur de l’Église mormone, projet qui l'absorbe depuis plusieurs années.