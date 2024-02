Une vie entre amies, malgré la douleur inapaisée

BONNES FEUILLES - Cette fin proche les ancre fermement dans le présent, élargissant leur quotidien à la mesure de toute une vie. Au fil du récit se tisse l'histoire de Margarida, depuis son enfance au Portugal, l'émigration de ses parents, sa passion pour l'étude et les mots, les êtres et projets qu'elle chérit, jusqu'à son combat contre une tumeur dévastatrice, son séjour à l'hôpital, et son affrontement avec la peur.

S'entremêlent également les souvenirs d'un jardin, la compagnie fidèle d'un petit chien, Baudelaire et Jeanne Duval, les migrants devenus proches, et l'oiseau croqué par Prévert. La narration, enrichie et dynamisée par les mots de Margarida, crée un tissu narratif à la fois fluide et riche.

Dans une temporalité en suspens, leur préoccupation mutuelle témoigne d'une passion ardente pour la vie. Mourir à quarante-huit ans, après avoir vécu avec intensité et clarté malgré une douleur inapaisée par la médecine, constitue le destin de Margarida. Pour la narratrice, son rôle est de l'accompagner et de documenter leur histoire.

Les éditions Verdier nous en proposent les premières pages :

Née à Liège en 1955, Caroline Lamarche a fait ses débuts littéraires avec Le Jour du chien, publié en 1996 chez Minuit, qui lui a valu le prix Victor Rossel. Depuis lors, elle a enrichi le paysage littéraire avec une oeuvre variée comprenant des romans, de la poésie, du théâtre et des nouvelles, publiés pour la plupart chez Gallimard. En 2019, Caroline Lamarche se voit récompensée par le Goncourt de la nouvelle pour son œuvre Nous sommes à la lisière, également parue chez Gallimard.

