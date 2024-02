De passages, quand Walter Benjamin regardait Paris

BONNES FEUILLES - Pour Walter Benjamin, tout ce qui a été créé au XIXe siècle relève de la fantasmagorie. Ce qui inclut les galeries marchandes qui parsèment Paris, fruits de l'architecture en fer, ainsi que les expositions universelles avec leurs profusions de produits.

L'auteur expose la manière dont cette époque a été marquée par des dynamiques souvent contradictoires, telles que la lutte entre révolution et tradition, bourgeoisie et classe ouvrière.

L'obsession de l'innovation, caractéristique de la modernité, se voit incarnée dans la mode. Il critique Paris, la ville-lumière, pour son défilé d'illusions, naviguant entre oppression et espoir.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages :

Walter Benjamin, né en 1892 à Berlin et décédé en 1940, était un éminent penseur allemand spécialisé en philosophie, critique de la littérature et analyse culturelle. Issu d'un milieu juif bourgeois, il a poursuivi des études en philosophie, en littérature et en histoire de l'art.

Son œuvre aborde des sujets variés tels que la critique d'art, l'histoire culturelle et la théorie des médias, se distinguant particulièrement par son étude sur les implications de la reproduction mécanique des œuvres d'art. Benjamin a réussi à tisser des liens entre le marxisme, la théologie juive et le romantisme, créant un corpus de travail unique.

Sa vie a pris un tournant tragique lorsqu'il s'est suicidé à la frontière entre la France et l'Espagne en 1940, fuyant la persécution nazie. Parmi ses contributions les plus notables figurent L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique et Les Passages de Paris, qui continuent d'influencer les études culturelles et théoriques.

