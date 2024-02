"Dormez en paix braves gens, notre ouvrage se fait sans bruit"

BONNES FEUILLES - À travers une élocution franche et une volonté ardente de vivre dans le présent, elle offre au monde les mots justes pour se souvenir. Dans ce recueil, elle mêle habilement les fragments intimes et universels, faisant danser les mots entre le chaos et la lutte, entre les temporalités passées et futures, afin d'inventer un imaginaire décolonisé pour les générations à venir.

Les poèmes, à la fois savoureux et précis, expriment avec force les tourments de sa vie en tant que survivante, mère, militante et femme.

Les éditions Mémoire d'encrier nous en proposent les premières pages :

Beata Umubyeyi Mairesse est née à Butare, au Rwanda, en 1979, et a émigré en France en 1994 après avoir survécu au génocide des Tutsi. Son premier roman, Tous tes enfants dispersés (publié chez Autrement en 2019 et chez J'ai lu en 2021), a remporté le Prix des cinq continents de la Francophonie, tandis que son deuxième ouvrage, Consolée (Autrement en 2022 et chez J'ai lu en 2024), a été récompensé par le prix Kourouma.

Beata Umubyeyi Mairesse ne se limite pas au genre romanesque, et écrit également des nouvelles, de la poésie et un livre pour enfants. Son dernier roman, Le Convoi, est paru le 11 janvier chez Flammarion. Beata Umubyeyi Mairesse réside actuellement à Bordeaux.

