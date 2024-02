Une enquête, vraiment énorme

BONNES FEUILLES - Un garde forestier est découvert décédé en pleine rue, un couteau enfoncé dans le cœur.

Toutefois, la rigidité du corps s'est manifestée si rapidement que celui-ci n'a pas touché terre. Bien que le couteau se soit courbé à l'impact et ait suivi un trajet sinueux à travers le thorax de la victime, il n'a frappé aucun organe essentiel.

Une enquête particulièrement intrigante se prépare pour le Commissaire et son Inspecteur.

Les éditions Delcourt nous en proposent les premières pages :

Yann Rambaud est un créatif polyvalent, cumulant les rôles d'écrivain, musicien et animateur d'ateliers. Initialement engagé comme éducateur pour les enfants confrontés à des problèmes sociaux, il continue d'exercer dans le domaine de l'éducation, désormais auprès d'adultes atteints de troubles psychiques.

Son entrée dans le monde de l'édition jeunesse s'est faite avec Gaspard des profondeurs (Hachette, 2014), qui marque son premier roman et le début d'une série. Depuis, Yann Rambaud étoffe sa bibliographie avec plusieurs œuvres destinées à la jeunesse, et anime régulièrement des ateliers d'écriture et de musique dans les écoles et les centres sociaux.

Lorrain Oiseau excelle dans la création de bandes dessinées et la musique. En parallèle à ses talents artistiques, il détient un diplôme de conseiller funéraire et possède une certaine aptitude dans la gestion commerciale, ayant une connaissance pratique de ce qu'est un grossiste. Mais c'est surtout en tant qu'auteur de bandes dessinées et musicien qu'il se distingue.

