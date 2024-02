Chef d'État indigne, Gulliver décline...

BONNES FEUILLES - Voici une investigation sur ce phénomène français.

Philippe Guibert, expert en opinions, analyse les origines de cette crise de représentation. La globalisation économique et la révolution digitale exacerbent à la fois la nostalgie d'une grandeur passée et le désir d'un grand homme, tout en marquant le déclin du "monarque républicain" - un changement déjà consommé sans que beaucoup ne le réalisent.

Le président n'incarne plus la figure du monarque et l'esprit républicain s'est dissipé, laissant place à un manque de prestige, de caractère et d'idéal. Désormais, le terrain est ouvert soit au gestionnaire efficace, soit au populiste, avec une tendance vers une gouvernance autoritaire et minoritaire.

Cependant, il est nécessaire de concevoir un nouveau type de leader, à la fois ancré dans l'histoire et tourné vers l'avenir. De la grandeur au déclin, cette réflexion montre comment les enseignements du passé peuvent inspirer les rebonds à venir.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages :

Philippe Guibert, professeur à l'École des hautes études internationales et politiques, a occupé le poste de directeur du Service d'information du gouvernement et a travaillé avec de nombreuses figures politiques. Expert en opinion publique et rédacteur en chef de la revue Médium fondée par Régis Debray, il est l'auteur de La tyrannie de la visibilité.

