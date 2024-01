Un Manuel rabat-joie féministe : comprendre les violences avant la riposte

BONNES FEUILLES - ... On les accuse de voir le mal partout, de haïr les hommes, de se plaindre en permanence, de ne pas savoir s'amuser et de gâcher l'ambiance lors des fêtes. En résumé, on leur reproche de gâcher la vie des autres, d'étouffer la joie de ceux qui aspirent simplement au bonheur.

Dans son livre, Sara Ahmed examine ces discours avec sérieux, affirmant que le bonheur n'est pas toujours envisageable face à la violence subie par les femmes, les personnes queers, les personnes racisées et d'autres encore.

C'est pour cette raison qu'elles sont prêtes à perturber (y compris au sein de leur propre mouvement féministe), à se remettre en question et à inciter les autres à en faire de même.

De ce fait, rejoindre la communauté des féministes « rabat-joie » symbolise un engagement radical, et annonce le début de nouveaux mondes. Ce projet, ancré dans l'histoire des féminismes queers et racisés qui lui apportent force et inspiration, est en réalité en action depuis des décennies.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages, traduites de l’anglais (Royaume-Uni) par emma bigé et Mabeuko Oberty :

Sara Ahmed, écrivaine féministe et chercheuse indépendante de nationalité britannique et australienne, a quitté en 2016 son poste de professeure spécialisée en Études culturelles et critiques sur la race à l'Université Goldsmiths de Londres. Cette démission a été motivée par sa protestation contre l'inaction de l'université face aux plaintes d'étudiantes victimes de harcèlement sexuel par des professeurs.

Ses travaux de recherche se situent à la croisée des études féministes, queer et critiques sur la race, s'intéressant à la manière dont le pouvoir est exercé et contesté dans la vie de tous les jours et au sein des institutions. Auteure de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, son livre The Feminist Killjoy Handbook, publié en mars 2023 au Royaume-Uni, marque son premier essai grand public.

