Que reste-t-il de toutes nos vies ?

Dès l’instant où Saki a vu Kanon, elle a été frappée par sa beauté. Ce n’est que plus tard qu’elle a appris que la jeune femme était sourde. Kanon avait beau répéter qu’elle n’avait besoin d’aide, Saki était irrésistiblement attirée. Et à force, elle a brisé sa carapace. Entre les deux lycéennes se tisse une belle amitié… et des sentiments de plus en plus profonds surviennent. Un yuri sensible et rafraîchissant.