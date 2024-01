Eux deux à l'Opéra Garnier, et l'Occupation

BONNES FEUILLES - Ensemble, ils se sentent indestructibles, mais la présence oppressante des forces allemandes à Paris introduit une menace inattendue, en particulier pour Émile.

Paris, 2022. Anna, fille de Pâris Besson, un danseur étoile renommé et maître de ballet à l’Opéra, et petite-fille de Lazare Besson, le légendaire concierge du palais Garnier et ami des artistes et politiciens, traverse une période difficile. Le suicide de son cousin Abel a bouleversé sa vie, la poussant à vouloir s'émanciper de son rôle secondaire dans la famille pour prendre en main son destin, quitte à perturber l'équilibre précaire du clan Besson.

Ce récit familial, qui se déroule dans les coulisses et sur scène de l’Opéra Garnier, est le fruit d'une collaboration.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages :

Aurélien Benoilid, neurologue et à la tête du Forum européen de bioéthique, a publié en 2019 un essai provocateur intitulé Non, ce n’est pas que dans votre tête !. Dans cet ouvrage, il critique vigoureusement une approche médicale qui néglige l'aspect psychique de l'individu, optant pour un traitement souvent trop abrupt.

Maud Nisand, exerçant la profession d'avocate, est activement impliquée dans diverses associations. Son engagement couvre un large éventail de causes, notamment les droits des enfants, la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, ainsi que la bioéthique. Avec un vif intérêt pour la psychanalyse et la danse, elle explore activement les connexions entre le corps et l'esprit.

