Etes-vous prêt·e à peindre avec les lions (dans le passé) ?

BONNES FEUILLES - L'art pariétal enchante. Comment ont-ils développé une telle habileté et un tel sens de l'évocation, leurs œuvres traversant les âges avec une énergie et une vivacité intactes ? Comment était leur vie quotidienne ?

Peindre avec les lions nous plonge dans le récit de la vie d'Ellé, de son enfance à sa mort. Elle grandit au sein d'une tribu de chasseurs-cueilleurs, les cornus, et se distingue en devenant l'une des artistes qui immortalisent les animaux sur les parois des cavernes.

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages :

Fabien Grolleau a débuté sa carrière en tant qu'architecte. C'est en 2003 qu'il fonde la maison d'édition Vide Cocagne à Nantes, où il commence par écrire des fanzines. À partir de 2011, il y publie plusieurs œuvres en tant que dessinateur et scénariste, notamment les deux tomes du Masque du fantôme chez Delcourt, et contribue à diverses publications collectives.

En 2013, Fabien Grolleau écrit le scénario de Jacques a dit, illustré par Thierry Bedouet, et lance la collection Épicerie fine chez Vide Cocagne. Il y publie la série Muffin en solo, ainsi que Dum en collaboration avec le dessinateur Abdel de Bruxelles. En 2015, il scénarise Le chevalier des sables avec Robin Raffalli, et en 2016, Sur les ailes du monde, Audubon avec Jérémie Royer, récompensé par le Prix de la BD géographique et nominé aux Eisner Awards 2018.

Anna Conzatti, artiste franco-italienne, exerce son talent dans le monde de la bande dessinée, enrichissant son parcours de diverses expositions, résidences et reportages graphiques. Basée à Nantes, elle possède un DNSEP et a une passion pour les voyages, ne se séparant jamais de son crayon. Ses œuvres dépeignent souvent des personnages en apparence discrets, qui révèlent une dimension plus fantaisiste.

Chez les éditions Des ronds dans l'O, elle a apporté sa touche personnelle en tant que coloriste sur l'album Cash-cash à Paname, une histoire inspirée d'Arsène Lupin, publié en septembre 2018. L'année suivante, toujours avec le même éditeur, elle illustre Le tigre de Mona, un livre pour enfants écrit par Gwénola Morizur.

Anna Conzatti participe également à diverses expositions, qu'elles soient collectives ou individuelles.

