Une maison post-destruction

BONNES FEUILLES - Cette quête personnelle et romancée la conduit à découvrir deux lettres posthumes : une écrite par son père et ayant transité par Tel-Aviv, et une autre, destinée à Gabriel mais jamais expédiée.

Gabriel était mon ami. Il était sculpteur. Gabriel est mort sans revoir Beyrouth, où il a grandi, où il ne m’a jamais emmenée. Beyrouth dont le seul nom – ses inflexions molles mâtinées de rugosité – me touchait, évoquant un lieu inabordable, un territoire de légendes auréolé d’une aura mystérieuse, connu des seuls initiés. Un mirage – une image, floue. Beyrouth la magnifique – Paris levantine au cœur de la Suisse du Moyen-Orient. Beyrouth la massacrée, dont j'entendais les échos de la guerre lorsque, enfant, je vivais en Israël, n’en saisissant pas grand-chose. Un nom où résonnaient des bruits d'obus.

Cette exploration est marquée par la beauté saisissante des ruines et les mots de l'au-delà, révélant des secrets et des demeures disparues, empreintes d'exil et de déracinement. Ces vestiges, vus de l'intérieur après leur destruction, tissent des liens et des images à la frontière entre réalité et fiction.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages :

Arielle Meyer MacLeod, après avoir été formée comme comédienne à l'École de la Rue Blanche à Paris, a poursuivi ses études de Lettres à l'Université de Genève, où elle a décroché un doctorat en 1999. Avant de revenir au théâtre en se spécialisant en dramaturgie, elle a enseigné dans deux universités.

Autrice de plusieurs articles ainsi que du Spectacle du secret (Droz, 2003) et de Tourner la page (avec Balzac), Arielle Meyer MacLeod réside et travaille à Genève. Vues d’intérieur après destruction est son deuxième roman.

