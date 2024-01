Spectre rock, ce Bowie français disparu en 90'

BONNES FEUILLES - Alliant un style classique à celui du punk, L'Enfant veuf, seul roman d'Alain Kan, est un ouvrage à l'esprit fantomatique qui, par l'absence du musicien, continue de planer sur la pop française.

Alain Kan a disparu le 14 avril 1990, de façon mystérieuse, s'évaporant sans laisser de traces ni d'adresse, et son corps n'a jamais été retrouvé. On raconte qu'il aurait pris le métro et n'aurait plus jamais été aperçu.

Avant sa disparition, Kan avait enregistré plusieurs albums influents, crée une figure unique rappelant David Bowie à la française, et brouillé les lignes entre les sexes et les genres. Son itinéraire musical, passant du glam rock au punk et au cabaret, a eu une influence marquée sur des artistes tels qu'Étienne Daho, Christophe et Daniel Darc.

Les éditions Séguier nous en proposent les premières pages :

Alain Kan est un chanteur né en 1944, auteur d'albums et de titres tels que « Nadine, Jimmy et moi », « Heureusement en France on ne se drogue pas ».

Philippe Roizès est auteur, notamment de documentaires pour différents médias pour - fanzines, télévision, radio - sur des figures symboliques dans la sphère publique, d'ouvrages sur le punk, des Quatre visages de Kery James à celui de Mesrine, fragments d'un mythe.

