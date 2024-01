Le maitre du "roman dur" adapté en BD

BONNES FEUILLES - Dans un contexte où son pays est occupé par une armée étrangère, non explicitement nommée mais suggérée comme allemande, le personnage de Frank Friedmaier mène une vie aisée et oisive.

Il a 17 ans et les filles n'ont plus de secrets pour lui, ayant les pensionnaires de sa mère à disposition. Sans savoir ce qu'il cherche, Frank se laisse glisser sur la pente du banditisme, assassine, sans raison matérielle ni patriotique, un occupant particulièrement répugnant, vole et tue une vieille femme qu'il connaît depuis l'enfance, et plonge dans un avilissement que seule éclaire l'image idéalisée de Sissy, sa chaste voisine, éperdument amoureuse de lui.

La déchéance volontaire peut-elle conduire à la rédemption ? C'est la question lancinante que soulève La neige était sale, roman existentialiste de Georges Simenon, adapté par Jean-Luc Fromental et Bernard Yslaire.

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages :

Publiant régulièrement pour la jeunesse, notamment le très remarqué 365 Pingouins (2006, Naïve), avec Joëlle Jolivet, Jean-Luc Fromental crée au sein de la maison Denoël le label de bande dessinée adulte Denoël Graphic qui a, entre autres, publié Tamara Drewe (2008), de Posy Simmonds, La Genèse (2009), de Robert Crumb ou encore Préférence système d'Ugo Bienvenu (2019).

Jean-Luc Fromental s'est aussi illustré comme scénariste de bandes dessinées, écrivant pour des artistes. Il est l'auteur d'une trentaine de romans, récits de voyage, contes et bandes dessinées. En 2022, il retrouve José-Louis Bocquet et co-signe le scénario de "Huit heures à Berlin", le 29e tome de Blake et Mortimer dessiné par Antoine Aubin.

Bernard Hislaire alias Yslaire est un scénariste et un dessinateur belge de bandes dessinées. Il signe également Hislaire, Sylaire ou iSlaire dans ses créations.

En 2003, il travaille au scénario d'une nouvelle série, Trois vierges. Pour l'occasion il change encore de pseudonyme pour devenir Sylaire. Le dessin de ce diptyque est alors réalisé par Jean-Louis Boccar. En 2006, il commence un nouveau diptyque, Le Ciel au-dessus de Bruxelles. Cette série est alors signée sous le nom de Bernar Yslaire. En 2012, Yslaire se lance dans une toute nouvelle aventure avec la commercialisation de son application iPad et iPhone : Úropa, qu’il signe sous le nom d’iSlaire. En 2018, il sort l'épilogue de la saga Sombre avec son 8ème tome. Ses dessins sont exposés à la Galerie Glénat.

L’œuvre d'Yslaire a déjà été couronnée de nombreux prix en France, Belgique, Suisse, Espagne et Canada.

DOSSIER - Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer