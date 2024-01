Joann Sfar explore les profondeurs de son enfance

BONNES FEUILLES - Dans cet ouvrage, Joann Sfar explore les profondeurs de son passé et de son enfance, particulièrement marqué par le décès de sa mère, un événement qui a laissé un vide considérable dans son existence.

Selon son thérapeute, « un vide, ça se remplit », et pour Joann, créer des images est un moyen de combler ce vide et de forger de nouveaux souvenirs.

La narration s'entrelace avec des réflexions sur le rôle des images dans la mémoire et la représentation du défunt, soulevant des questions philosophiques sur l'idolâtrie et le pouvoir de l'image. Joann réfléchit à l'idée que le dessin et la narration, éléments clés de la bande dessinée, offrent une liberté, une ouverture et une compréhension du monde.

Cette histoire devient ainsi une forme de thérapie, où il revisite les moments clés de sa vie, entre la perte de sa mère et son engagement intense dans la création artistique, parfois de manière compulsive.

Ce récit, à la fois philosophique et introspectif, dévoile la sincérité et la profondeur de l'auteur, offrant une réflexion éclairée sur le sens de la vie.

Les éditions Dargaud nous en proposent les premières pages :

Joann Sfar est né à Nice, le 28 août 1971, dans une famille juive ashkénaze d'origine ukrainienne côté maternel, séfarade originaire d'Algérie, côté paternel. Orphelin de mère à l'âge de 3 ans, il prend le crayon pour refuge. Après des études de philosophie, il rejoint Paris pour y faire les Beaux-Arts, où il enseigne aujourd'hui. Figure de proue d'une génération de dessinateurs qui réinventa le langage de la bande dessinée dans les années 1990, il signe ses premiers projets à L'Association, Delcourt et Dargaud.

Seul ou en collaboration, il a signé plus de cent cinquante albums, parmi lesquels, pour les plus célèbres, Le Petit Vampire pour la jeunesse, la série des Chat du rabbin ou encore ses Carnets, dont le dernier On s'en fout quand on est mort, en 2022. Joann Sfar a également dirigé une collection de livres jeunesse chez Bréal, puis chez Gallimard.

En 2022 il réalise La Synagogue (Dargaud), une BD qui marque sans doute le début de son épopée la plus intime ou le dessinateur ose enfin raconter ses vraies aventures d'adolescence, un récit qui rappelle la permanence des extrémismes politiques et la nécessité de les combattre.

En 2023, il publie Riviera, un polar dessiné en noir et blanc (éditions Sonatine).

