Jacques Bouveresse, passionné d'exactitude

BONNES FEUILLES - Pourquoi Jacques Bouveresse s’est-il autant intéressé à Robert Musil (1880-1942), un écrivain éloigné de la philosophie traditionnelle ? Il s’est sans doute retrouvé dans son indépendance, ses thèses à contre-courant de l’irrationalisme ambiant et sa marginalité à la fois subie et assumée, qui lui a permis d’analyser avec une grande lucidité les débats de son époque.

Ils partageaient aussi une profonde méfiance à l’égard des modes, un intérêt pour les notions de possible et de probable et une préoccupation pour les notions de vérité ou de croyance.

Depuis toujours admiratif de son courage intellectuel, Jacques Bouveresse a défendu jusqu’à la fin de sa vie l’idée que Musil était un penseur utile dans les temps obscurs et incertains où nous vivons.

Il s’interroge ici sur ce qui constitue la légitimité d’une parole philosophique, en marge des balises disciplinaires et des vogues intellectuelles – question qui reste centrale et d’une grande actualité. Il aborde également la nature équivoque de la philosophie, tiraillée entre des orientations scientifique et littéraire, systématique et essayiste.

Jacques Bouveresse (1940-2021) est un philosophe rationaliste, professeur au Collège de France. Ses principales influences sont Ludwig Wittgenstein, le cercle de Vienne et la philosophie analytique.

Préfacière de l'ouvrage, Florence Vatan est professeure à l’université du Wisconsin à Madison (États-Unis). Elle est l’autrice d’une thèse et de deux livres sur Musil. Elle s’intéresse également aux liens entre littérature, science et philosophie dans l’œuvre de Flaubert et de Baudelaire.

