Une famille lutte pour sauver son exploitation agricole

BONNES FEUILLES - Et je laisse mon lait creuser des tranchées de plaisir mêlé de sang dans mes reins, je laisse mon lait remplir leur panse qui n’a connu que la piscine, j’emplis mes petits de mon lait, de ma vie, je leur donne tout ce que j’ai. »

Corps de ferme est un roman de chair et de sang, viscéral. Dans ce récit choral à hauteur d’animal, une famille lutte pour maintenir à flot son exploitation agricole. L’homme, habité par son métier, la femme, secrète et résignée, leurs deux enfants, deux garçons si différents, cherchant leur place dans cette ferme où les corvées au petit matin ou dans la fraicheur hostile du soir ne laissent pas de temps pour l’enfance et la construction de soi.

9791033916246Avec ce huis clos à ciel ouvert, petit théâtre du réel dont le décor est une ferme en péril, où les cris des bêtes se mêlent aux secrets des hommes, Agnès de Clairville renverse le regard. Qu’ont à nous dire les animaux sur notre rapport à la naissance et à la filiation ? À la violence et à la domination, celle, millénaire, des hommes sur plus petits qu’eux ?

Scientifique de formation, l’autrice entre à merveille dans la peau des animaux (vache, chien, chat, pie, cochons) qu’elle dote d’un langage propre, d’une sensibilité et d’une force rares.

Les éditions Harper Collins nous en proposent les premières pages :

Agnès de Clairville est née en Normandie et vit aujourd’hui à Marseille. Scientifique de formation, elle a d’abord travaillé la photographie avant de se dédier à l’écriture. Après La Poupée qui fait oui, Corps de ferme est son deuxième roman.