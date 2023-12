Lumière sur ces invisibles nécessaires à notre confort quotidien  

BONNES FEUILLES - Au moment des questionnements et de la refonte du monde du travail, une catégorie reste sur la touche : les employés du service. Livreurs, hôtes de caisse, agents d’entretien, conseillers de vente...

Célébrés pour leur rôle primordial en temps de crise, puis vite renvoyés à leurs occupations, ils sont les grands oubliés d’un débat essentiel, celui du bien-être au travail.

Entre mépris de classe, harcèlement, déshumanisation, maltraitance sociale, agression, infantilisation, les employés du service, pourtant essentiels, restent invisibles aux yeux de tous.

Alors que l’exigence des clients croît de façon exponentielle, de quels changements et améliorations du quotidien ces exclus du télétravail pourraient-ils bénéficier ?

Pour les femmes, de plus en plus nombreuses dans les métiers de service, comment concilier emploi et enjeux féministes ?

Avec rigueur, bienveillance et une pointe d’humour tranchant, Racha Belmehdi met en lumière les difficultés de celles et ceux qui constituent aujourd’hui la nouvelle classe ouvrière. À travers de nombreux témoignages, analyses et réflexions, elle s’interroge sur leur véritable place dans la société et tente d’apporter des solutions pérennes et réalistes à tous ces invisibles qui assurent notre confort quotidien.

Les éditions Favre nous en proposent les premières pages :

Après une enfance nomade partagée entre la Côte d’Ivoire, la Russie et l’Algérie, Racha Belmehdi s’installe à Paris pour étudier le journalisme. Féministe depuis l’enfance, elle se passionne notamment pour la pop des années 90, les films de James Ivory et l’autofiction féminine. Son premier livre, Rivalité, nom féminin (Éd. Favre, 2022) a été favorablement accueilli par le public et les médias.

